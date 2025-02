Aptoide sur iPhone : accédez (entre autres) aux anciennes versions de jeux iOS

Les utilisateurs d’iPhone et d’iPad dans l’Union européenne peuvent désormais accéder à Aptoide, une boutique d’applications alternative spécialisée dans les jeux.

Aptoide existe depuis plusieurs années comme marketplace d’apps pour Android, mais la société a commencé à travailler sur une version iOS dès qu’Apple a autorisé le sideloading d’applications en 2024. Après une phase de test bêta débutée en juin 2024, Aptoide est maintenant disponible pour tous les utilisateurs de l’UE.

Dans son annonce officielle, l’équipe d’Aptoide souligne :

“Ce lancement marque une étape majeure dans la distribution de jeux sur iOS et réaffirme l’engagement d’Aptoide pour un écosystème d’applications ouvert et sans restrictions. Les utilisateurs Apple bénéficient de nouvelles libertés, mais il reste encore beaucoup à faire pour continuer à ouvrir iOS au niveau mondial et réduire les obstacles pour les utilisateurs et les développeurs de jeux.”