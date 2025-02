Apple enterre officiellement l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus

Apple a officiellement retiré l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus de sa gamme de produits suite à l’annonce de l’iPhone 16e.

Une gamme standard remplacée par l’iPhone 16e

L’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus avaient été introduits en septembre 2022 comme les modèles standards de la gamme, positionnés en dessous des versions Pro.

Avant leur suppression, l’iPhone 14 était vendu 599 $, tandis que l’iPhone 14 Plus était proposé à 699 $, après une réduction par rapport à leurs prix de lancement initiaux de 799 $ et 899 $.

Un format inédit et un changement de stratégie

L’iPhone 14 conservait un écran Super Retina XDR de 6,1 pouces, tandis que l’iPhone 14 Plus introduisait une version 6,7 pouces, marquant la première fois qu’un modèle non-Pro bénéficiait d’un grand écran. Contrairement aux années précédentes, il n’y a pas eu d’iPhone 14 mini, Apple ayant choisi d’abandonner le format compact de 5,4 pouces au profit d’un modèle Plus.

Un processeur A15 et des fonctionnalités de sécurité avancées

Ces deux modèles étaient équipés de la puce A15 Bionic, apparue initialement sur l’iPhone 13, avec un GPU 5 cœurs pour des performances graphiques améliorées.

Ils intégraient également la Détection des accidents, capable de reconnaître les collisions automobiles graves et d’alerter automatiquement les secours en cas d’absence de réaction de l’utilisateur. De plus, la fonction SOS d’urgence par satellite permettait de contacter les services d’urgence dans les zones sans réseau cellulaire ni Wi-Fi.

Un système photo amélioré

Apple avait introduit le Photonic Engine, une technologie de photographie computationnelle améliorant les performances en basse lumière sur tous les capteurs. Par ailleurs, la caméra TrueDepth avant avait pour la première fois bénéficié d’un autofocus, améliorant ainsi la netteté des selfies et des appels vidéo.

Un retrait inhabituel pour Apple

C’est la première fois qu’Apple interrompt la commercialisation d’un iPhone standard en milieu d’année. Avec le retrait des iPhone 14 et 14 Plus du site d’Apple, la gamme d’iPhone non-Pro se compose désormais de l’iPhone 16e, l’iPhone 15, l’iPhone 15 Plus, l’iPhone 16 et l’iPhone 16 Plus.