Spotify prépare un abonnement premium avec audio Hi-Fi et fonctionnalités IA

Les utilisateurs de Spotify qui attendent depuis longtemps l’arrivée d’un service audio haute qualité pourraient enfin avoir des nouvelles. Selon Bloomberg, la plateforme de streaming prévoit de lancer une nouvelle offre “Music Pro” d’ici la fin de l’année.

Un abonnement premium avec du son Hi-Fi et plus encore

Spotify travaillerait sur une nouvelle formule d’abonnement premium, facturée jusqu’à 5,99 $ par mois en supplément des abonnements existants. Cette offre inclurait :

Un streaming audio en haute qualité

Des fonctionnalités de remix personnalisées

Un accès exclusif à des billets de concert

Le prix exact et la date de lancement ne sont pas encore définis, Spotify étant en discussion avec les grandes maisons de disques pour sécuriser les droits nécessaires. De plus, le tarif pourrait varier selon les régions, avec des prix plus bas prévus pour les marchés en développement.

Des fonctionnalités IA pour personnaliser la musique

L’abonnement Music Pro intégrerait également des outils basés sur l’intelligence artificielle, permettant aux abonnés de remixer des morceaux d’artistes différents.

Spotify explore aussi plusieurs stratégies pour la vente de billets de concert, comme un accès aux préventes et des options de sièges premium, en collaboration avec les grands promoteurs et vendeurs de billets.

Un pari sur les fans de musique les plus engagés

Avec cette nouvelle offre, Spotify cherche à diversifier ses revenus et à attirer les amateurs de musique les plus engagés, ceux qui dépensent déjà régulièrement pour des concerts, du merchandising et des fan clubs. La société estime que, malgré un prix plus élevé, cet abonnement pourrait séduire des millions d’abonnés.

Ce projet est en développement depuis plusieurs années et fait suite à plusieurs hausses de prix ainsi qu’à l’ajout de livres audio dans les abonnements existants. En février 2021, Spotify avait annoncé une offre Hi-Fi, mais celle-ci n’a jamais vu le jour, alors que Apple Music et Amazon Music Unlimited ont intégré l’audio haute qualité sans surcoût.

Avec la concurrence qui propose déjà du son Hi-Fi sans supplément, Spotify devra offrir bien plus que de simples playlists IA pour convaincre les utilisateurs de payer un abonnement supplémentaire. Reste à voir quelles seront les véritables fonctionnalités de cette offre.