Le MacBook Air M4 sera lancé d’ici mars “au plus tard”

Apple devrait commencer à vendre de nouveaux modèles de MacBook Air équipés de la puce M4 d’ici mars “au plus tard”, selon Mark Gurman de Bloomberg. Ce calendrier de sortie serait similaire à celui des MacBook Air M3, lancés en mars dernier.

Un lancement imminent mais sans date précise

Dans sa dernière newsletter Power On, Gurman reste vague sur la date exacte de sortie des nouveaux MacBook Air 13 et 15 pouces. Il y a six jours, il affirmait pourtant que ces machines seraient annoncées “dans les prochaines semaines”.

Les rumeurs laissaient entendre que ce lancement serait le premier événement matériel d’Apple en 2025. Cependant, cette place semble désormais occupée par l’iPhone SE 4, dont l’annonce est attendue mercredi.

Une confirmation discrète dans macOS

Apple a involontairement confirmé l’existence des MacBook Air M4 en décembre dernier, lorsque la mise à jour macOS Sequoia 15.2 a révélé des fichiers internes mentionnant deux modèles inédits :

Mac16,12 et Mac16,13, qui correspondent aux MacBook Air (13 pouces, M4, 2025) et MacBook Air (15 pouces, M4, 2025).

Depuis cette fuite, tout indique que leur sortie est imminente. Comme le souligne Gurman, les stocks des MacBook Air M3 commencent à s’épuiser, un signe clair qu’Apple s’apprête à renouveler sa gamme.