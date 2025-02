iPhone 17 Pro : à quoi pourrait-il ressembler ?

Est-ce le design final de l’iPhone 17 Pro ? Asher, l’artiste 3D de Front Page Tech, a partagé ce mardi une image du supposé design de l’iPhone 17 Pro, offrant l’aperçu le plus abouti du prochain modèle haut de gamme d’Apple… si ces rendus s’avèrent exacts. L’image est basée sur des rapports de plus en plus cohérents indiquant qu’Apple adopterait une barre de caméras occupant toute la largeur de la coque arrière, similaire au Google Pixel 9 Pro.

Rendus de l’iPhone 17 Pro – Source : @asherdipps

Une barre de caméras plus imposante que prévu

Contrairement aux premiers concepts qui circulaient en ligne, la barre de caméras du rendu est bien plus large. Les objectifs conservent leur disposition triangulaire à gauche, tandis que le flash LED, le microphone arrière et le scanner LiDAR sont alignés verticalement à droite.

Selon Jon Prosser de Front Page Tech, qui affirme avoir vu l’appareil, l’iPhone 17 Pro aurait une finition bicolore, avec une barre caméra plus sombre que le reste du dos de l’appareil.

Une refonte fonctionnelle ou purement esthétique ?

Des questions subsistent quant à l’exactitude de ces rendus. Habituellement, le flash et le capteur LiDAR sont placés près des objectifs pour optimiser leur fonctionnement, ce qui remet en question la pertinence de leur nouvel emplacement. Ce changement pourrait être soit une refonte esthétique pour rafraîchir le design, soit une modification fonctionnelle d’Apple.

De plus, Mark Gurman de Bloomberg estime que les rendus de Front Page Tech seraient basés sur un faux schéma CAD. Cependant, d’autres sources, notamment des fuites chinoises issues de la chaîne d’approvisionnement d’Apple, ont également mentionné une barre caméra plus imposante.

Un design similaire pour l’iPhone 17 Pro Max ?

Il reste encore incertain si l’iPhone 17 Pro Max adoptera le même module caméra, mais cela semble probable, Apple ayant l’habitude de conserver une cohérence de design entre ses modèles Pro.

Pendant ce temps, l’iPhone 17 Air, qui remplacera l’actuel modèle Plus, devrait adopter une barre caméra plus étroite, avec un unique capteur photo à gauche et un microphone + flash LED alignés horizontalement à droite. L’iPhone 17 standard reprendra-t-il ce design ? Pour l’instant, aucun élément ne permet de l’affirmer.

Apple devrait dévoiler la gamme iPhone 17 mi-septembre, selon son calendrier habituel.