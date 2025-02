Google Pixel 9A : la bosse de l’appareil photo quasiment absente ?

Google semble s’attaquer à l’un des éléments de design les plus persistants des smartphones : la bosse de l’appareil photo. D’après des rendus divulgués par Android Headlines, le Pixel 9A à venir pourrait intégrer un module photo presque totalement affleurant, une évolution majeure par rapport aux excroissances souvent imposantes des smartphones modernes.

Un design plus épuré, mais une baisse de résolution

Les rendus de profil montrent que le module photo du Pixel 9A est quasiment au même niveau que le châssis du téléphone. Ce choix esthétique a toutefois un impact sur les spécifications de l’appareil photo : le Pixel 9A serait équipé d’un capteur principal de 48 MP, contre 64 MP sur le Pixel 8A. En revanche, l’objectif ultra grand-angle de 13 MP et la caméra frontale de 13 MP sont conservés.

Malgré ce design plus compact, Google aurait réussi à intégrer l’une des plus grandes batteries jamais vues sur un Pixel, avec une capacité de 5 100 mAh. C’est même plus que le Galaxy S25 Ultra de Samsung, un modèle haut de gamme vendu à 1 299 $, ce qui suggère que Google a trouvé une façon ingénieuse d’optimiser l’espace interne.

Vers des modules photo plus fins sur les iPhone ?

Depuis son introduction avec l’iPhone 6 en 2014, la bosse de l’appareil photo sur les iPhone fait débat. Apple a fait ce choix pour conserver des appareils fins tout en intégrant une technologie photo avancée, mais cette conception empêche souvent les smartphones de rester parfaitement plats sur une surface, un reproche récurrent alors que ces modules deviennent de plus en plus proéminents.

Cependant, la tendance aux designs toujours plus fins pourrait bientôt réduire ces bosses. D’après certaines rumeurs, Apple travaillerait sur un iPhone 17 Air, un modèle qui mettrait l’accent sur la finesse au détriment des capacités photo. Ce modèle adopterait un module caméra horizontal en “barre de piste”, similaire au design du Google Pixel 9 Pro.

Pour atteindre cette finesse, l’iPhone 17 Air ne disposerait que d’un seul capteur photo, contrairement aux modèles actuels qui en embarquent deux ou trois. Il reste incertain si cette décision permettra de réduire l’épaisseur du module caméra, mais le design du Pixel 9A montre que l’industrie du smartphone semble désormais prête à s’attaquer à la bosse de l’appareil photo.