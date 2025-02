Un iPhone pliable en 2026 ? Tous les détails sur cette rumeur douteuse

La technologie des écrans pliables pourrait être la prochaine grande innovation pour l’iPhone. Cela fait plus de huit ans que des rumeurs circulent sur un ‌iPhone‌ pliable, mais elles varient fortement, Apple testant différents prototypes. Une nouvelle rumeur, bien que douteuse, prétend révéler des détails sur ces projets.

Concept d’iPhone pliable – Source : ConceptsiPhone

Un mécanisme de pliage horizontal

Selon cette source, l’iPhone pliable utiliserait un mécanisme de pliage horizontal, avec une “grande charnière située à l’arrière gauche”, permettant au téléphone de s’ouvrir comme un livre. Cette affirmation contredit les rumeurs de 2024 provenant de The Information, qui évoquaient plutôt un design en clapet, similaire au Galaxy Z Flip de Samsung.

Des dimensions irréalistes

La rumeur suggère que l’écran déplié mesurerait “plus de 12 pouces”, équivalant à deux iPhones de 6,1 pouces côte à côte. Cependant, la diagonale réelle serait plutôt d’environ 7,5 pouces. Une taille supérieure à 12 pouces ressemblerait davantage à un iPad Pro pliable, ce qui semble improbable pour un smartphone.

Une curieuse épaisseur

L’appareil aurait une épaisseur de 4,6 mm une fois déplié et de 9,2 mm plié, des dimensions qui paraissent irréalistes. À titre de comparaison, le Galaxy Z Fold de Samsung mesure 5,6 mm d’épaisseur lorsqu’il est déplié, et l’iPad Pro d’Apple, le produit le plus fin de la marque, atteint 5,1 mm sans mécanisme de pliage.

Fournisseur d’écrans : Samsung ou LG ?

Le rapport indique qu’Apple utiliserait des écrans fournis par Samsung. Pourtant, des rumeurs récentes suggèrent qu’Apple n’a pas encore sélectionné de fournisseur, LG Display étant également en lice. Une décision pourrait intervenir d’ici avril.

Des caméras avec technologie avancée

L’iPhone pliable serait doté d’une caméra frontale ultra-fine utilisant la technologie Meta Lens, initialement prévue pour l’iPhone 17 mais apparemment abandonnée. À l’arrière, il disposerait d’un double capteur, avec des caméras principale et ultra grand-angle.

Une batterie impressionnante

La rumeur évoque deux batteries d’une capacité totale de 5 000 mAh, un chiffre élevé pour un appareil pliable. Cependant, l’utilisation de batteries en “acier inoxydable” semble inhabituelle pour un smartphone.

Un lancement prévu pour 2026

La rumeur place le lancement de l’iPhone pliable à l’automne 2026. Cette date concorde avec les prédictions d’analystes comme Ming-Chi Kuo et Jeff Pu, ainsi que The Information et The Wall Street Journal, qui évoquent une fenêtre de lancement entre fin 2026 et début 2027.

Malgré ces prétendus détails, plusieurs éléments de cette rumeur paraissent peu crédibles, notamment les dimensions et l’épaisseur annoncées. Bien qu’Apple semble travailler sur des prototypes pliables, aucune information solide ne confirme pour l’instant ces caractéristiques. Comme toujours, ces rumeurs doivent être prises avec précaution.