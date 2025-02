TikTok est de retour sur l’App Store d’Apple aux États-Unis

TikTok est de nouveau disponible au téléchargement sur l’App Store, ce qui signifie que l’application peut désormais être installée sur les iPhone et recevoir des mises à jour. Cette décision d’Apple intervient suite à une lettre envoyée par la procureure générale des États-Unis, Pam Bondi, selon Bloomberg. Cependant, le contenu de cette lettre n’a pas été rendu public.

Un retrait lié à une loi américaine

Apple avait retiré TikTok de l’App Store américain le 18 janvier, juste avant l’entrée en vigueur, le 19 janvier, d’une loi interdisant l’application dans le pays. Cette législation, appelée Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act, avait été adoptée en avril 2024 et donnait à la société mère de TikTok, ByteDance, un délai de neuf mois pour vendre l’application à une entreprise non chinoise.

ByteDance s’est opposé à cette loi, affirmant qu’elle était anticonstitutionnelle et violait le Premier Amendement. Cependant, les tribunaux américains, y compris la Cour suprême, n’ont pas été convaincus par cet argument.

Un sursis accordé par l’administration Trump

Le président américain Donald Trump avait accordé un sursis en demandant au ministère de la Justice (DoJ) de ne pas appliquer la loi pendant une période de 90 jours. Malgré cela, Apple n’avait pas réintégré TikTok sur l’App Store. Dans un document d’assistance expliquant ce retrait, Apple avait déclaré qu’il était « obligé de suivre les lois des juridictions où il opère ».

Même si le DoJ n’applique pas officiellement la loi pour le moment, celle-ci reste en vigueur, et Apple craignait sans doute des sanctions futures. Bien que rien n’ait changé concernant TikTok ni la législation en vigueur, le DoJ semble avoir rassuré Apple sur le fait qu’il ne subirait pas de conséquences pour autoriser le téléchargement de TikTok. Il semblerait qu’Apple ait été convaincu.

Pendant le mois d’absence de TikTok sur l’App Store, le réseau social est resté pleinement fonctionnel, et les utilisateurs ayant déjà téléchargé l’application ont pu continuer à l’utiliser sans interruption.

Une vente de TikTok en négociation

L’administration Trump tente actuellement de trouver un accord pour que TikTok soit vendu à un acquéreur américain. Selon les informations, le vice-président J.D. Vance aurait été chargé de négocier cette transaction. Cependant, le gouvernement chinois a affirmé qu’il n’autoriserait pas la vente de TikTok, ce qui complique les négociations. De plus, Donald Trump a récemment imposé une taxe supplémentaire de 10 % sur les importations chinoises, ajoutant une pression supplémentaire dans ce dossier.