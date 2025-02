Powerbeats Pro 2 : surveillance de la fréquence cardiaque, puce H2 et réduction active du bruit

La marque Beats d’Apple dévoile officiellement les Powerbeats Pro 2, offrant d’importantes mises à jour pour ces écouteurs sans fil destinés aux utilisateurs actifs. Parmi les nouveautés, on retrouve la suppression active du bruit (ANC) avec mode Transparence, l’audio spatial personnalisé, la puce H2 pour une meilleure efficacité énergétique et intégration dans l’écosystème Apple, et, pour la première fois dans un produit audio Apple, la surveillance de la fréquence cardiaque.

Un design repensé pour plus de confort

Apple a teasé les Powerbeats Pro 2 depuis l’année dernière, notamment via des apparitions de célébrités, révélant un design redéfini tout en conservant l’iconique contour d’oreille, idéal pour les activités physiques intenses.

Le contour d’oreille est maintenant 50 % plus petit, renforcé avec un alliage nickel-titane pour plus de flexibilité et de confort. Les écouteurs sont également résistants à la transpiration et à l’eau grâce à leur certification IPX4. Le poids total a été réduit de 20 % par rapport à la génération précédente, et un évent amélioré ainsi qu’une cinquième taille d’embout auriculaire (XS, S, M, L, XL) assurent un ajustement optimal.

Une meilleure autonomie

Malgré un design plus compact, la puce H2 offre une meilleure autonomie : jusqu’à 10 heures sans ANC, contre 9 heures sur le modèle précédent. Avec l’étui de recharge, l’autonomie totale grimpe à 45 heures, bien au-delà des 24 heures de la génération précédente, tout en étant 33 % plus petit. L’étui prend en charge la recharge sans fil Qi et l’USB-C, une première pour Beats.

Des performances audio améliorées

Côté audio, les Powerbeats Pro 2 bénéficient d’une architecture acoustique repensée, avec un transducteur double couche conçu sur mesure, offrant une meilleure qualité sonore. Les fonctionnalités audio modernes incluent :

Suppression active du bruit (ANC) avec mode Transparence

avec mode Transparence EQ adaptatif , ajustant les fréquences en temps réel pour un son optimal

, ajustant les fréquences en temps réel pour un son optimal Audio spatial personnalisé avec suivi de la tête, créant une immersion sonore plus naturelle

Ces écouteurs sont également les premiers produits Beats à prendre en charge l’audio Lossless avec une latence ultra-faible, optimisés pour fonctionner avec le Vision Pro grâce à la puce H2.

Surveillance de la fréquence cardiaque intégrée

La surveillance de la fréquence cardiaque est une des principales nouveautés des Powerbeats Pro 2, détectée initialement par MacRumors. Les capteurs LED optiques mesurent la fréquence cardiaque plus de 100 fois par seconde, intégrant les données aux applications de fitness populaires et à Apple Santé. Les apps compatibles incluent : Open (méditation), Peloton, Runna, Slopes, Ladder, Nike Run Club, et YaoYao.

Sur iOS, la surveillance commence automatiquement avec un entraînement et s’arrête une fois terminé. Les utilisateurs Android doivent activer manuellement cette fonction via l’app Beats, mais l’arrêt reste automatique.

Si l’utilisateur porte une Apple Watch et des Powerbeats Pro 2 en même temps, Apple Santé privilégiera les données de la montre pour éviter toute redondance, bien que les deux méthodes soient validées avec une précision similaire.

Une intégration complète dans l’écosystème Apple

Grâce à la puce H2, les Powerbeats Pro 2 profitent de toutes les fonctionnalités Apple, notamment :

Couplage en une seule étape

Commutation automatique entre appareils via iCloud

Partage audio avec plusieurs utilisateurs

Siri mains libres

Prise en charge de Localiser

Les utilisateurs Android ne sont pas en reste avec l’app Beats, qui offre des fonctionnalités similaires, telles que le couplage en un clic, la gestion de la surveillance cardiaque et une fonction Localiser mes Beats.

Commandes et qualité des appels

Les écouteurs conservent le bouton emblématique “b”, personnalisable pour activer Siri ou basculer entre les modes de contrôle du bruit. Chaque écouteur possède également un rocker de volume pour ajuster facilement le son.

Les Powerbeats Pro 2 intègrent trois microphones et un accéléromètre vocal, utilisant des algorithmes avancés pour isoler la voix et réduire les bruits de fond lors des appels.

Disponibilité et prix

Les Powerbeats Pro 2 sont disponibles depuis ce jeudi 13 février sur apple.com au prix de 299,95 euros, dans quatre couleurs : Orange électrique, Ultraviolet, Obsidienne et Sable.