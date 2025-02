Oppo Find N5 : le smartphone pliable le plus fin au monde arrive

Oppo a confirmé le lancement mondial de son Find N5 pour le 20 février, un appareil que la marque présente comme le smartphone pliable le plus fin au monde. Aux États-Unis, ce modèle devrait être commercialisé sous le nom de OnePlus Open 2.

Un design ultrafin et innovant

Ces dernières semaines, Oppo a intensifié la communication autour de son Find N5, mettant en avant son étanchéité, son pli quasi invisible et son extrême finesse. La marque a même comparé cet appareil à des produits Apple, notamment l’iPad Pro, connu comme l’appareil le plus fin d’Apple à ce jour.

Dans une bande-annonce, Oppo qualifie le Find N5 de “Fin, mais puissant”. Selon plusieurs rapports, le Find N5 ne ferait que 4 mm d’épaisseur, surpassant ainsi le Honor Magic V3, précédent détenteur du titre avec une épaisseur de 4,35 mm une fois déplié.

Des fonctionnalités et un design soignés

Le trailer partagé par Oppo révèle également des caractéristiques supplémentaires, notamment :

Un scanner d’empreintes digitales latéral

Un curseur d’alerte

Une réduction de l’épaisseur de la bosse de l’appareil photo

L’appareil est présenté dans les couleurs Cosmic Black et Misty White, mais la couleur Twilight Purple, réservée au marché chinois, ne figure pas dans cette vidéo.

La course à la finesse dans le marché des smartphones

Le marché des smartphones semble actuellement obsédé par la finesse des appareils. Samsung a récemment fait allusion à son Galaxy S25 Edge ultrafin, tandis que des rumeurs suggèrent qu’Apple prévoit de lancer l’iPhone 17 Air en septembre. Ce modèle, qui remplacerait la version Plus dans la gamme haut de gamme, serait l’iPhone le plus fin jamais conçu par Apple.

À quoi s’attendre pour l’iPhone 17 Air ?

D’après l’analyste Apple Ming-Chi Kuo, l’iPhone 17 Air mesurerait seulement 5,5 mm à son point le plus fin, bien qu’il soit probable que cette épaisseur concerne uniquement le châssis. L’arrière, avec le bloc caméra, serait légèrement plus épais.

Pour rappel, l’iPhone le plus fin à ce jour était l’iPhone 6, avec une épaisseur de 6,9 mm. Depuis, les modèles ont gagné en épaisseur, notamment à partir de l’iPhone X, pour intégrer des batteries plus grandes, des capteurs photo améliorés, et les technologies Face ID.