iOS 19 : la nouvelle app Invitations d’Apple laisse entrevoir le redesign

Le firmware iOS 19 pourrait bien introduire un redesign de l’app Appareil photo inspiré par les menus et boutons de visionOS, mais les changements pourraient aller encore plus loin.

Une interface inspirée par visionOS et watchOS

Comme le souligne l’expert Apple Parker Ortolani, les récentes apps Apple, notamment Apple Sports et la nouvelle app Invitations, affichent un design qui s’éloigne de l’esthétique classique d’iOS 18. Ces apps adoptent des éléments d’interface “translucides” ou “glacés”, proches de ceux de visionOS.

« La dernière app Apple, Apple Sports, semblait déjà en décalage avec iOS 18, » écrit Ortolani. « Elle adopte un design plus proche de visionOS ou watchOS, avec des arrière-plans colorés, des éléments d’interface flottants et translucides, des boutons expansifs, et de nombreuses formes superposées. Apple Invitations pousse encore plus loin cette esthétique, avec de grandes cartes élégantes, des cellules translucides, des boutons audacieux et un accent mis sur le contenu. Cela ressemble clairement à un avant-goût de ce qui nous attend dans une future mise à jour d’iOS. »

Un design “transparent” pour les futures apps iOS ?

Cette esthétique plus moderne pourrait s’étendre à d’autres applications et interfaces avec iOS 19. Bien que cela reste une simple hypothèse, il est plausible que ce design devienne la norme pour l’ensemble des apps Apple à l’avenir.

Annonce prévue pour la WWDC 2025

Apple devrait annoncer iOS 19 lors de la WWDC 2025 en juin, où nous aurons une confirmation sur ces changements esthétiques et fonctionnels. Cette direction pourrait marquer une évolution majeure dans l’expérience utilisateur d’iOS.