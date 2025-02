Apple s’associe à Alibaba pour proposer des fonctionnalités d’IA en Chine

Apple a annoncé un partenariat avec Alibaba pour offrir des fonctionnalités d’intelligence artificielle (IA) en Chine, a déclaré le président de la société chinoise, Joe Tsai, jeudi, levant le voile sur les spéculations autour de la stratégie d’Apple dans la région.

Une décision stratégique pour pénétrer le marché chinois

“Ils ont discuté avec plusieurs entreprises en Chine,” a révélé Joe Tsai lors du World Government Summit à Dubaï. “Au final, ils ont choisi de faire affaire avec nous. Ils veulent utiliser notre IA pour alimenter leurs téléphones. Nous nous sentons extrêmement honorés de collaborer avec une grande entreprise comme Apple.”

Cette annonce a entraîné une hausse de 8,6 % du cours des actions Alibaba, après un rapport de The Information indiquant qu’Apple travaillait avec le géant du e-commerce pour lancer ses fonctionnalités d’IA en Chine. En raison des régulations locales, Apple est contraint de collaborer avec une entreprise chinoise pour déployer ses solutions d’IA dans le pays.

Une approche sur-mesure pour la Chine

À l’extérieur de la Chine, les appareils Apple utilisent une combinaison de technologies propriétaires Apple Intelligence et de ChatGPT d’OpenAI pour offrir leurs fonctionnalités d’IA. Selon The Information, Alibaba et Apple ont déjà soumis des documents aux autorités pour approbation.

Cette collaboration intervient après qu’Apple a écarté DeepSeek, une société d’IA chinoise qui a récemment fait sensation pour avoir développé un modèle à moindre coût. Le rapport indique également qu’Apple avait initialement envisagé Baidu comme partenaire principal l’année dernière, mais les modèles d’IA de Baidu n’ont pas répondu aux exigences d’Apple.

Un partenariat dans un contexte économique délicat

Ce partenariat arrive à un moment critique pour Apple, qui a connu un revers significatif en Chine en 2024. La marque a perdu sa place de leader des ventes de smartphones dans le pays. Selon le cabinet de recherche Canalys, les expéditions annuelles d’Apple en Chine ont chuté de 17 %, permettant au fabricant local Vivo de prendre la tête du marché.

En collaborant avec Alibaba, Apple espère regagner du terrain sur un marché essentiel pour son chiffre d’affaires.