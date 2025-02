Apple lance sa nouvelle application “Invitations”

Apple a annoncé le lancement d’une nouvelle application appelée “Invitations”, conçue pour aider les utilisateurs à organiser des événements comme des anniversaires, des vacances, des baby showers, des remises de diplômes, et bien plus encore.

Une expérience simplifiée pour organiser vos événements

“Avec Apple Invitations, un événement prend vie dès la création de l’invitation, et les utilisateurs peuvent partager des souvenirs durables bien après s’être réunis”, a déclaré Brent Chiu-Watson, directeur marketing produit d’Apple pour les Apps et iCloud. “Apple Invitations combine des fonctionnalités que nos utilisateurs connaissent et adorent déjà sur l’iPhone, iCloud et Apple Music, pour rendre l’organisation d’événements spéciaux simple et agréable.”

L’application permet de créer des invitations personnalisées qui peuvent être envoyées directement à vos proches. Les utilisateurs peuvent choisir une image de fond provenant de l’app Photos, utiliser l’un des visuels intégrés par Apple ou opter pour un fond à base d’émojis. Une personnalisation des polices est également disponible. De plus, Apple intègre automatiquement des informations des applications Plans et Météo, fournissant aux invités des détails essentiels tels que les conditions météo et des indications pour se rendre sur place.

L’intégration d’Apple Intelligence pour des invitations uniques

Apple a conçu Invitations avec une attention particulière à Apple Intelligence. Lors de la création d’une invitation, les utilisateurs peuvent profiter d’Image Playground pour générer des images originales à partir de descriptions textuelles. Les Outils de Rédaction sont également disponibles pour aider à trouver le texte parfait pour vos invitations.

Des fonctionnalités collaboratives pour vos événements

Les personnes qui reçoivent une invitation peuvent RSVP directement via l’application, et une fonctionnalité intégrée permet à l’organisateur de suivre qui a répondu. Une fois l’événement lancé, plusieurs options collaboratives sont disponibles :

Créer une playlist commune pour que tous les invités puissent contribuer avec leurs morceaux préférés.

pour que tous les invités puissent contribuer avec leurs morceaux préférés. Un album partagé dédié permet aux participants de publier et consulter des photos et vidéos prises durant l’événement.

Un service réservé aux abonnés iCloud+

Invitations fait partie des services iCloud+, ce qui signifie qu’elle est exclusivement disponible pour les abonnés iCloud+. Les abonnements iCloud+ commencent à partir de 0,99 $ par mois, offrant aux utilisateurs un espace de stockage supplémentaire par rapport aux 5 Go gratuits inclus avec chaque appareil Apple.

Bien que n’importe qui puisse répondre à une invitation envoyée via l’application, la création d’invitations est limitée aux abonnés iCloud+.

Disponibilité

Apple Invitations est compatible avec tous les modèles d’iPhone fonctionnant sous iOS 18 ou version ultérieure, et l’application peut être téléchargée gratuitement sur l’App Store.