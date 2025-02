Pourquoi l’iPhone avec 128 Go de mémoire doit disparaître

Vous souvenez-vous de l’époque où 16 Go semblaient une capacité de stockage infinie sur le premier iPhone ? C’était un autre temps.

À son lancement, Apple proposait son smartphone en versions 4 Go et 8 Go, avant de rapidement abandonner le modèle 4 Go au profit d’une option à 16 Go. Avance rapide jusqu’en 2025, et la capacité de stockage de base des iPhone 16 est de 128 Go. Cela peut sembler généreux en comparaison, mais cette limite devient de plus en plus problématique à mesure que les fonctionnalités d’Apple Intelligence prennent de l’ampleur.

L’IA d’Apple et la pression sur le stockage

Avec la sortie récente d’iOS 18.3, cette course au stockage est devenue encore plus évidente. La suite Apple Intelligence, activée par défaut, requiert désormais 7 Go d’espace – et ce n’est que le début. iOS 18.4 devrait introduire des améliorations majeures pour Siri, et iOS 19 embarquera probablement encore plus de modèles d’IA en local, augmentant encore les besoins en stockage.

Pour donner un ordre d’idée, iOS 18.3 occupe près de 6 % des 128 Go d’un iPhone. Et ce, avant même que l’utilisateur ne prenne sa première photo ou télécharge sa première application. Or, un iPhone 16 peut capturer des photos en 48 MP et filmer en 4K Dolby Vision à 60 fps, ce qui consomme rapidement l’espace disponible. Pour un iPhone 16 Pro Max, dont les capacités photo sont encore plus avancées, la situation est encore plus critique.

Apple sait que 128 Go ne suffisent plus… mais s’entête

Apple a pourtant reconnu la nécessité d’un stockage plus généreux en supprimant l’option 128 Go sur son iPhone 16 Pro Max, qui commence désormais à 256 Go. Cette décision avait été prise dès l’iPhone 15 Pro Max en 2023, montrant bien que la marque est consciente de l’augmentation des besoins en stockage. Pourtant, elle s’obstine à maintenir 128 Go sur les autres modèles… et pire encore, elle continue de vendre l’iPhone SE en 64 Go !

Et que dire des ridicules 5 Go de stockage iCloud gratuits ? Un chiffre qui n’a pas évolué depuis 2011 et qui pousse les utilisateurs à payer pour du stockage supplémentaire ou à jongler constamment avec l’espace disponible.

Il est temps pour Apple d’abandonner les 128 Go

Depuis que les 128 Go sont devenus le standard, l’industrie technologique a évolué. Les prix des composants ont baissé, tandis que les besoins en stockage ont explosé avec l’arrivée des photos en haute résolution, des vidéos 4K et des fonctionnalités d’IA. Apple a récemment relevé la mémoire de base des MacBook à 16 Go de RAM, principalement en raison des exigences d’Apple Intelligence. Il est temps d’adopter la même logique pour les iPhone.

En 2025, 128 Go, c’est le nouveau 4 Go. Il est inconcevable que les utilisateurs doivent payer entre 100 et 500 $ de plus simplement pour éviter d’être constamment à court d’espace. Apple devrait faire de 256 Go la nouvelle norme, dès l’iPhone 17. Mieux encore, pourquoi ne pas appliquer ce changement dès l’iPhone SE 4 ?