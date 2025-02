Le Chat by Mistral AI est maintenant disponible sur iPhone

Si vous êtes passionné par les applications d’IA, une nouvelle option s’offre à vous dès aujourd’hui. Le Chat, le chatbot développé par la société française Mistral AI, est désormais accessible via une application dédiée pour iOS.

Mistral AI : une entreprise française ambitieuse

Mistral AI est une entreprise française spécialisée dans l’intelligence artificielle, fondée par des ingénieurs issus de Google et Meta. Elle développe ses propres modèles de langage à grande échelle en open source et ambitionne de rivaliser avec des géants comme OpenAI.

Jusqu’à présent, Le Chat était uniquement disponible via une interface web. Avec cette nouvelle application iOS, Mistral AI espère mieux concurrencer des outils comme ChatGPT, DeepSeek, et Gemini.

Des fonctionnalités variées et avancées

À l’image de nombreux chatbots concurrents, Le Chat propose des fonctionnalités robustes :

Conversations en langage naturel , pour des échanges fluides et intuitifs.

, pour des échanges fluides et intuitifs. Recherche web en temps réel , pour des réponses actualisées.

, pour des réponses actualisées. Analyse de documents , afin de comprendre et extraire des informations essentielles.

, afin de comprendre et extraire des informations essentielles. Génération d’images, pour des créations visuelles à partir de vos descriptions.

Un modèle freemium avec des options Pro

L’application est gratuite à télécharger et utiliser, mais certaines fonctionnalités avancées sont limitées. Un abonnement à 14,99 $ par mois permet d’accéder à un niveau Pro, incluant une navigation web illimitée, un accès étendu à l’actualité, et des conversations sans limite via l’application.

Le Chat est disponible gratuitement sur l’App Store à cette adresse.