Le processeur Apple Silicon M5 entre en production de masse

Apple a officiellement commencé la production de masse de son processeur de nouvelle génération, le M5, selon des médias sud-coréens. Ce nouveau processeur pourrait être intégré à des appareils dès cette année.

La production de la puce M5 en cours

Selon ETNews, Apple a entamé l’emballage des puces M5 le mois dernier. Cette étape, qui est la dernière du processus de fabrication des semi-conducteurs, consiste à protéger la puce et à établir les connexions électriques nécessaires avec d’autres composants ou appareils.

La phase initiale de fabrication sur des plaquettes de silicium est sous-traitée à TSMC, tandis que l’emballage est assuré par des entreprises OSAT (Outsourced Semiconductor Assembly and Test) telles que ASE Group à Taïwan, Amkor aux États-Unis, et JCET en Chine. ET News rapporte que ASE a été la première à débuter la production de masse, tandis qu’Amkor et JCET suivront prochainement.

Un focus sur le modèle M5 standard pour le moment

La première phase de production concerne le modèle de base du M5, et non les versions avancées comme le M5 Pro, M5 Max ou M5 Ultra. Les entreprises mentionnées investissent actuellement dans des infrastructures supplémentaires pour préparer la production en masse des modèles haut de gamme.

Une fabrication basée sur un processus avancé en 3 nm

La série M5 devrait intégrer une architecture ARM améliorée et sera fabriquée avec la technologie avancée de processus en 3 nanomètres de TSMC. Apple aurait décidé de ne pas utiliser le processus encore plus avancé de 2 nm, principalement en raison des coûts élevés.

Cependant, les modèles haut de gamme du M5 offriront des avancées significatives grâce à la technologie SoIC (System on Integrated Chip) de TSMC. Cette approche d’empilement 3D permet de superposer verticalement les puces, améliorant ainsi la gestion thermique et réduisant les pertes électriques par rapport aux conceptions 2D traditionnelles.

Apple aurait élargi sa collaboration avec TSMC pour adopter un système hybride SoIC de nouvelle génération, utilisant également une technologie de moulage composite en fibre de carbone thermoplastique.

Les premiers appareils équipés du M5

Selon l’analyste Ming-Chi Kuo, le premier appareil à bénéficier du processeur M5 sera un iPad Pro, dont la production de masse commencera à la fin de 2025.

En suivant le cycle habituel de mises à jour d’Apple, voici les appareils susceptibles d’intégrer le M5 dans les prochaines années :

iPad Pro : Début prévu fin 2025 ou début/milieu 2026.

: Début prévu fin 2025 ou début/milieu 2026. MacBook Pro : Disponibilité attendue fin 2025.

: Disponibilité attendue fin 2025. MacBook Air : Versions avec M5 prévues pour début 2026.

: Versions avec M5 prévues pour début 2026. Apple Vision Pro : Une version actualisée du casque avec le processeur M5 pourrait voir le jour entre l’automne 2025 et le printemps 2026.

Références dans le code d’Apple

Des références à ce qui semble être le processeur M5 ont déjà été découvertes dans le code officiel d’Apple. Grâce à son design hybride SoIC, le M5 devrait non seulement équiper les appareils grand public, mais également être utilisé dans les infrastructures de serveurs IA d’Apple pour renforcer les capacités d’intelligence artificielle sur les appareils et dans les services cloud.

Avec cette nouvelle génération de puces, Apple continue de repousser les limites technologiques tout en consolidant son écosystème matériel et logiciel.