L’iPhone SE 4 pourrait être lancé dès la semaine prochaine

Le prochain iPhone SE 4 d’Apple pourrait être dévoilé dès la semaine prochaine, avec une sortie prévue plus tard en février, selon Mark Gurman de Bloomberg. Contrairement aux lancements habituels, Apple ne tiendra pas d’événement spécial pour ce modèle et annoncera l’appareil via un simple communiqué de presse.

Design inspiré de l’iPhone 14

L’iPhone SE 4 adoptera un design similaire à l’iPhone 14, marquant la fin des épaisses bordures et du bouton Home avec Touch ID. Avec ce modèle, Apple mettra définitivement fin à Touch ID dans la gamme iPhone.

Modem conçu par Apple

L’iPhone SE 4 sera également le premier iPhone à intégrer un modem conçu par Apple. Ce nouveau composant permettra à Apple de réduire sa dépendance à Qualcomm, même si les premières versions du modem maison ne seront pas aussi avancées que celles de Qualcomm.

Compatibilité avec Apple Intelligence

L’iPhone SE 4 prendra en charge Apple Intelligence, grâce à son puissant processeur A18, le même que celui des iPhone 16. Il sera également équipé de 8 Go de RAM, garantissant des performances optimales.

Appareil photo amélioré et port USB-C

L’appareil disposera d’un capteur photo principal de 48 mégapixels, mais toujours avec un seul objectif. Il intégrera aussi un port USB-C, lui permettant d’être vendu à nouveau en Europe, en conformité avec les nouvelles réglementations.

Prix légèrement revu à la hausse

Le prix de l’iPhone SE 4 devrait augmenter par rapport au modèle actuel (vendu à 429 dollars), en raison de l’ajout du Face ID, du processeur A18 et d’autres améliorations techniques. Toutefois, il devrait rester sous la barre des 500 dollars afin de rester compétitif face aux modèles d’entrée de gamme de Samsung et Google.

Apple pourrait annoncer l’iPhone SE 4 en même temps que les nouveaux écouteurs PowerBeats Pro 2, dont la présentation est attendue autour du 11 février.