Apple devrait annoncer les Powerbeats Pro 2 le 11 février avec ces nouvelles fonctionnalités

Apple avait déjà laissé entendre que les Powerbeats Pro 2 arriveraient en 2025, et la date d’annonce vient de fuiter. Selon Mark Gurman de Bloomberg, Apple prévoit de dévoiler ses nouveaux écouteurs sans fil le mardi 11 février.

Un prix fixé à 250 $ aux États-Unis

Les Powerbeats Pro 2 seront vendus au prix de 250 dollars aux États-Unis, selon Gurman.

Positionnés comme une alternative plus sportive aux AirPods Pro, les Powerbeats Pro intègrent des crochets d’oreille ajustables pour un maintien sécurisé lors des entraînements.

Une puce H2 pour une meilleure réduction du bruit

Les Powerbeats Pro 2 intégreront la puce H2, la même que celle des AirPods Pro 2. Cela leur permettra d’offrir une réduction active du bruit améliorée par rapport aux Powerbeats Pro d’origine, lancés en 2019 et désormais arrêtés.

Un design plus compact

Apple avait déjà dévoilé un teaser vidéo mettant en scène la star de la MLB Shohei Ohtani portant les Powerbeats Pro 2. Cette vidéo révélait un design plus fin et plus “vertical”, en rupture avec les Powerbeats Pro de première génération.

Un suivi du rythme cardiaque intégré

Grâce à iOS 18, des indices avaient déjà révélé que les Powerbeats Pro 2 permettront de mesurer la fréquence cardiaque pendant les entraînements.

Ces écouteurs pourront se connecter à des équipements de sport, comme un tapis de course, pour mesurer le rythme cardiaque en temps réel. Les données seront ensuite consultables dans l’app Santé et d’autres applications compatibles sur l’iPhone. Mark Gurman a confirmé cette fonctionnalité dans sa newsletter.

De nouvelles couleurs, dont un “Orange Électrique”

Le code d’iOS 18 avait aussi dévoilé de nouvelles options de couleurs pour les Powerbeats Pro 2, dont un “Orange Électrique” très vif. Cette information a également été confirmée par Gurman.

Autres améliorations attendues

En se basant sur les récents casques et écouteurs Beats, on peut également s’attendre à :

Une meilleure qualité sonore

Une autonomie améliorée

Une compatibilité optimisée avec Android , avec notamment Find My Device

, avec notamment Un boîtier de charge équipé d’un port USB-C

Avec toutes ces nouveautés, les Powerbeats Pro 2 pourraient bien devenir les écouteurs de sport les plus complets du marché. Réponse officielle le 11 février.