L’iPhone SE 4 aurait une encoche au lieu de la Dynamic Island

Le futur iPhone SE 4 sera doté d’une encoche et non de la Dynamic Island, selon Ross Young, analyste réputé spécialisé dans les écrans. D’après lui, l’appareil disposera d’une “encoche similaire à celle de l’iPhone 14”, contredisant ainsi une récente fuite qui montrait un design avec Dynamic Island.

Pas de Dynamic Island sur l’iPhone SE 4 ? – Source : Sonny Dickson

Un design qui rappelle l’iPhone 14

Plus tôt ce mois-ci, Evan Blass a partagé des images censées représenter l’iPhone SE 4, où l’on voyait un iPhone avec Dynamic Island au lieu de l’encoche précédemment évoquée pour ce modèle abordable. Une fuite incertaine datant de février 2024 suggérait également la présence de la Dynamic Island, mais la plupart des informations indiquent qu’Apple optera finalement pour l’encoche.

De nombreux rapports affirment que l’iPhone SE 4 sera basé sur l’iPhone 14, ce qui renforce l’idée d’un design avec encoche. L’iPhone 14 ne disposait pas de Dynamic Island, ce qui rend l’encoche plus logique si Apple reprend le châssis de ce modèle. D’ailleurs, des protections d’écran supposément destinées à l’iPhone SE 4 confirment elles aussi un design avec encoche.

La fin de Touch ID sur l’iPhone

Avec l’arrivée de l’iPhone SE 4, Apple abandonnera définitivement Touch ID sur toute sa gamme d’iPhone. Tous les modèles proposeront désormais Face ID, y compris cette nouvelle version d’entrée de gamme.

Caractéristiques attendues de l’iPhone SE 4

L’iPhone SE 4 devrait intégrer :

Un écran de 6,1 pouces

Un seul capteur photo arrière

8 Go de RAM

Une puce A17 Pro, compatible avec Apple Intelligence

Un lancement prévu au printemps

Les dernières rumeurs indiquent qu’Apple pourrait présenter l’iPhone SE 4 au printemps, probablement en avril. Avec son design modernisé et des performances accrues, il pourrait devenir l’option la plus abordable pour accéder aux technologies les plus récentes d’Apple.