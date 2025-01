Apple dévoilait l’iPad il y a 15 ans

Il y a 15 ans, Steve Jobs dévoilait le tout premier iPad, marquant un tournant décisif dans l’histoire d’Apple et de l’industrie technologique.

Une révolution annoncée par Steve Jobs

Le 27 janvier 2010, Steve Jobs présentait l’iPad de première génération au Yerba Buena Center for the Arts à San Francisco. Conçu pour combler l’écart entre les smartphones et les ordinateurs portables, l’appareil offrait :

Un écran LED de 9,7 pouces avec technologie multitouch

avec technologie multitouch La première puce conçue par Apple

Un connecteur 30 broches

Jusqu’à 64 Go de stockage

Vendu à partir de 499 $, il proposait une nouvelle façon de naviguer sur Internet, lire des eBooks, regarder des vidéos et interagir avec l’écosystème d’applications Apple. Steve Jobs l’a décrit comme “un appareil magique et révolutionnaire”.

L’iPad est notre technologie la plus avancée réunie dans un appareil magique et révolutionnaire à un prix incroyable. Il crée et définit une toute nouvelle catégorie d’appareils permettant aux utilisateurs d’interagir avec leurs applications et contenus de manière plus intime, intuitive et amusante que jamais.”

Un design et une expérience pensée pour le grand écran

L’iPad fonctionnait sous une version de iOS adaptée à son écran plus grand, offrant une expérience optimisée sur des applications populaires comme Safari, Mail et Photos.

Apple en a profité pour lancer l’application iBooks et l’iBookstore, entrant en concurrence avec le Kindle d’Amazon. Côté design, l’iPad se distinguait par :

Des bordures épaisses et un bouton Home physique

Un dos en aluminium incurvé

Un poids de 680 grammes

Une autonomie de 10 heures

Un accueil partagé mais un succès fulgurant

À son lancement, l’iPad a divisé les avis. Certains vantaient sa portabilité et son confort pour la consommation de contenus, tandis que d’autres doutaient de sa capacité à remplacer un ordinateur portable.

Mais dès sa sortie en avril 2010, l’iPad a connu un succès commercial immédiat. En une journée, 300 000 unités étaient vendues. En un mois, un million d’exemplaires avaient trouvé preneur.

Un produit devenu incontournable chez Apple

En seulement une année, Apple avait vendu 15 millions d’iPads, générant 9,5 milliards de dollars de revenus et confirmant la tablette comme un produit essentiel de son écosystème.

Depuis, l’iPad s’est décliné en plusieurs modèles : iPad mini, iPad Air et iPad Pro, accompagnés d’accessoires comme l’Apple Pencil et le Magic Keyboard. Les générations suivantes ont apporté des innovations majeures, telles que les caméras, le multitâche, différentes tailles d’écran et la connectivité USB-C.

L’annonce de l’iPad en 2010 a marqué le début d’une nouvelle ère pour Apple, avec un produit qui continue d’évoluer et de s’imposer comme une référence sur le marché des tablettes.