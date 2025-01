Un nouveau hub HomePod avec écran de 7 pouces prévu pour cette année

Selon Mark Gurman de Bloomberg, Apple prévoit toujours de lancer un nouveau hub domotique inspiré du HomePod avec un écran de 7 pouces en 2025.

Concept de homepod avec écran – Source : Eric Huismann

Un produit clé pour l’écosystème Apple

Gurman estime que ce hub domestique sera “la sortie la plus importante d’Apple cette année”, marquant une avancée majeure de la marque dans le secteur de la maison connectée. Il décrit l’appareil comme un “iPad plus petit et plus abordable”, conçu pour permettre aux utilisateurs de “contrôler leurs appareils connectés, passer des appels FaceTime et gérer diverses tâches”.

Plusieurs sources ont évoqué ces dernières années un HomePod avec écran et un hub domotique Apple, et il semble désormais qu’il s’agisse du même produit.

Un design pensé pour la maison connectée

Le célèbre analyste Ming-Chi Kuo a récemment indiqué qu’Apple préparait un HomePod avec un écran de 6 à 7 pouces, une puce A18, et une compatibilité avec Apple Intelligence. Il a ajouté que l’appareil mettrait l’accent sur les fonctions domotiques, ce qui correspond parfaitement aux rumeurs autour du hub domestique.

Gurman avait déjà précisé que ce hub pourrait être fixé sur un socle avec haut-parleur ou monté sur un mur. Il fonctionnerait avec un tout nouveau système d’exploitation “homeOS”, proposant un écran d’accueil personnalisable basé sur des widgets. L’appareil serait centré sur Siri, Apple Intelligence et HomeKit.

En plus de la gestion des objets connectés, il pourrait également servir de système de sécurité domestique en affichant des flux vidéo de caméras, et intégrerait une caméra intégrée pour passer des appels FaceTime.

Une concurrence avec Google et Amazon

Ce hub domotique Apple viendrait directement rivaliser avec les Nest Hub de Google et les Echo Show d’Amazon. Il reste cependant à voir si Apple choisira de conserver l’appellation HomePod pour cet appareil, ou s’il optera pour un tout nouveau nom, comme Apple Home.

Un écosystème domotique en expansion

En parallèle, Kuo et Gurman ont tous deux rapporté qu’Apple développait également une caméra d’intérieur qui fonctionnerait avec ce hub.

Quant aux modèles actuels, il n’est pas encore clair si le HomePod grand format sera mis à jour cette année, mais un nouveau HomePod mini est attendu pour 2025.

Avec ce projet, Apple semble vouloir s’imposer davantage dans la maison connectée en proposant une expérience plus immersive et unifiée, combinant domotique, intelligence artificielle et communication.