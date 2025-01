Apple travaille sur une version de visionOS pour de futures lunettes intelligentes

Apple développerait une version de visionOS, le système d’exploitation conçu pour l’Apple Vision Pro, qui fonctionnerait avec des lunettes intelligentes. Cette initiative vise à élargir la gamme de produits de réalité augmentée d’Apple au-delà d’un casque encombrant, en proposant un appareil plus léger et attrayant pour un public plus large.

Vision Pro : un lancement en demi-teinte

Selon Mark Gurman de Bloomberg, l’Apple Vision Pro n’a pas rencontré le succès escompté. Vendue à 3 500 $, le casque est jugé trop lourd, onéreux, et sujet à la surchauffe, ce qui limite son adoption à des usages de niche. Les ventes n’ont pas atteint les attentes d’Apple, et l’intérêt pour le produit aurait diminué depuis son lancement.

Des lunettes intelligentes en développement

Dans sa newsletter Power On, Gurman rapporte que le Vision Products Group d’Apple travaille sur des lunettes intelligentes comparables à la collaboration de Meta avec Ray-Ban. Cependant, un lancement de ce produit ne serait pas prévu avant au moins trois ans, car beaucoup de recherches restent nécessaires.

Études utilisateurs et développement

Les lunettes intelligentes d’Apple, portant le nom de code “Atlas” , font l’objet d’études utilisateurs dans les bureaux d’Apple.

Des recherches menées à Santa Clara

Le développement se déroule dans un site confidentiel à Santa Clara, près du siège social d’Apple à Cupertino.

Ce site abrite des activités de recherche sur la technologie AR et un centre de test de fabrication pour les écrans de nouvelle génération.

L’année dernière, Apple a licencié certains employés de ce site, mais l’équipe restante continue de travailler sur des projets AR.

Un Vision Pro plus abordable en préparation

Apple prévoit de repenser le Vision Pro pour élargir son attrait, en développant un modèle moins cher, avec des composants plus économiques. Objectif : vendre ce modèle au prix d’un iPhone haut de gamme, soit environ 1 600 $.

Le lancement était initialement prévu pour fin 2024, mais un prototype solide reste encore à finaliser.

Collaboration avec Sony pour le gaming

Apple travaille également avec Sony pour intégrer la compatibilité des manettes PlayStation VR2 au Vision Pro.

Ce partenariat, en cours depuis plusieurs mois, pourrait ajouter une option pour les utilisateurs souhaitant utiliser des contrôleurs VR avec le casque.

Avec ces projets, Apple montre qu’il mise sur l’innovation en AR/VR tout en cherchant à rendre ses produits plus accessibles et polyvalents. Des lunettes intelligentes compatibles avec visionOS pourraient constituer une avancée majeure, à condition de surmonter les défis techniques et d’offrir un produit adapté aux attentes du grand public.