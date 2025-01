Apple rend disponibles iOS 18.3 et iPadOS 18.3

Apple a publié aujourd’hui iOS 18.3 et iPadOS 18.3, les troisièmes mises à jour majeures des systèmes d’exploitation iOS 18 et iPadOS 18 lancés l’année dernière. Ces nouvelles versions arrivent six semaines après la sortie d’iOS 18.2 et d’iPadOS 18.2.

Les utilisateurs peuvent télécharger les nouvelles mises à jour en se rendant dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle sur les appareils compatibles. Apple a également publié iPadOS 17.7.4 pour les iPad non éligibles à iPadOS 18.

Nouvelles fonctionnalités clés d’iOS 18.3

Visual Intelligence (pour tous les iPhone 16)

Ajoutez un événement à l’application Calendrier directement à partir d’un poster ou d’un flyer.

Identifiez facilement des plantes et des animaux à l’aide de l’appareil photo.

Résumés de notifications Apple Intelligence

Gestion simplifiée des paramètres des résumés directement depuis l’écran verrouillé.

Nouveau style pour distinguer les notifications résumées grâce à un texte en italique et un glyph unique.

Résumés pour les applications d’actualités et de divertissement temporairement désactivés pour éviter des alertes potentiellement trompeuses. Cette fonctionnalité sera réintroduite dans une future mise à jour.

Autres améliorations et corrections

App Calculatrice : La fonction de répétition de la dernière opération mathématique revient en appuyant une seconde fois sur le signe égal ( = ).

: La fonction de répétition de la dernière opération mathématique revient en appuyant une seconde fois sur le signe égal ( ). Siri : Correction d’un problème où le clavier disparaissait lors d’une requête écrite.

: Correction d’un problème où le clavier disparaissait lors d’une requête écrite. Apple Music : Résolution d’un bug où la lecture audio continuait après la fermeture de l’application.

Prochaines mises à jour

Après iOS 18.3, Apple prévoit de lancer une bêta pour iOS 18.4, qui intégrera de nouvelles fonctionnalités pour Siri basées sur Apple Intelligence.

Certaines fonctionnalités peuvent varier selon les régions et les appareils Apple. Pour plus d’informations sur le contenu de sécurité des mises à jour Apple, rendez-vous sur :

https://support.apple.com/100100

Avec ces améliorations, iOS 18.3 continue d’enrichir l’expérience utilisateur, en particulier pour les modèles iPhone 16, tout en corrigeant plusieurs bugs pour une meilleure stabilité.