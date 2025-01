Apple envisage toujours des AirPods équipés de minuscules caméras

Apple continue d’explorer la possibilité de lancer des AirPods dotés de caméras miniatures, selon Mark Gurman de Bloomberg.

Concept d’AirPods Pro Mini – Source : YankoDesign

Des caméras pour une expérience enrichie, pas pour des photos

Gurman a brièvement mentionné cette idée dans sa newsletter Power On, axée sur les ambitions d’Apple dans le domaine des wearables. Il n’a cependant pas précisé à quoi serviraient ces caméras, mais elles ne seraient pas destinées à capturer des photos.

Selon Ming-Chi Kuo, analyste de la chaîne d’approvisionnement Apple, ces caméras seraient en réalité des capteurs infrarouges, similaires au récepteur Face ID des iPhone.

Une expérience audio spatiale améliorée

Dans un billet publié en juin 2024, Kuo a expliqué que ces AirPods avec caméras infrarouges permettraient d’améliorer l’expérience de l’audio spatial avec le casque Apple Vision Pro.

Par exemple, si un utilisateur regarde une vidéo avec le Vision Pro tout en portant ces AirPods, le son dans la direction où il tourne la tête serait amplifié, enrichissant l’expérience audio spatiale et immersive.

Les capteurs infrarouges pourraient également permettre un contrôle par gestes dans les airs, offrant une interaction sans contact avec des appareils Apple via des mouvements de la main.

Un lancement attendu pour 2026 ou 2027

Kuo a indiqué qu’Apple envisage de produire ces AirPods en masse dès 2026. Si ce calendrier est respecté, le lancement pourrait avoir lieu en 2026 ou 2027.

Avec ces projets, Apple cherche à intégrer encore plus ses produits dans un écosystème immersif, en exploitant des technologies comme l’audio spatial et les interactions gestuelles. Ces AirPods pourraient devenir un complément essentiel à l’expérience Vision Pro et au-delà.