Le Mac Mini a déjà 20 ans

Il y a 20 ans, Apple lançait le Mac mini, inaugurant une nouvelle ère d’ordinateurs compacts mais performants.

Le Mac Mini M1 d’Apple

Un ordinateur pour entrer dans l’écosystème Apple

Le Mac mini a été conçu comme une porte d’entrée abordable dans l’écosystème Apple. Lors de sa présentation à la Macworld Expo 2005, Steve Jobs, alors PDG d’Apple, le décrivait comme “le Mac le plus abordable jamais conçu”, avec un prix de départ de 499 $. Son objectif ? Séduire les utilisateurs de PC à la recherche d’une alternative accessible pour basculer vers l’univers Mac.

Les caractéristiques du premier Mac mini

Le Mac mini original, doté d’un design compact en aluminium et polycarbonate, mesurait seulement 16,5 x 16,5 x 5 cm—bien plus petit que les tours PC imposantes de l’époque. Il offrait :

Processeur PowerPC G4 avec des configurations à 1,25 GHz et 1,42 GHz

GPU ATI Radeon 9200

256 Mo de RAM DDR SDRAM , extensibles à 1 Go

Stockage HDD de 40 Go ou 80 Go

Connectivité : deux ports USB 2.0, un port FireWire 400 et une sortie DVI

Mac OS X Panther et iLife ’05 préinstallés

Le Mac mini d’aujourd’hui

Deux décennies plus tard, le Mac mini a considérablement évolué. Son boîtier, désormais encore plus compact et fabriqué en aluminium recyclé, accueille :

Connectivité Thunderbolt 5

Puce M4 conçue par Apple, offrant une puissance et une efficacité énergétique impressionnantes

Jusqu'à 64 Go de mémoire et des configurations avec la puce M4 Pro pour des performances proches du Mac Studio

Avec un prix de départ de 599 $, le Mac mini continue de rester accessible tout en rivalisant avec des stations de travail beaucoup plus imposantes.

Un chemin marqué par l’innovation

Depuis le lancement du premier modèle en 2005, Apple a fait évoluer le Mac mini à travers plusieurs transitions majeures :

2006 : Passage aux processeurs Intel

2020 : Transition vers les puces personnalisées Apple Silicon

Aujourd’hui, le Mac mini reste un élément central de la gamme Mac, combinant compacité, puissance et polyvalence pour répondre aux besoins des utilisateurs modernes.

Le Mac mini, autrefois une alternative abordable, est devenu une icône de l’innovation et de l’ingénierie compacte chez Apple.