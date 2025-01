iOS 18 installé sur 76% des iPhone de moins de 4 ans

Selon les statistiques partagées par Apple, l’adoption d’iOS 18 est similaire à celle d’iOS 17 l’année dernière. Le firmware iOS 18 est désormais installé sur 76% des iPhone introduits au cours des quatre dernières années, tandis que 63% des iPad sortis sur la même période tournent sous iPadOS 18.

Adoption d’iOS 18

iPhone : 68% de tous les iPhone ont iOS 18 installé. 19% sont encore sous iOS 17. 13% utilisent une version antérieure d’iOS.

: iPad : 53% de tous les iPad ont iPadOS 18 installé. 28% sont encore sous iPadOS 17. 19% utilisent une version plus ancienne.

Comparaison avec celle d’iOS 17

En février de l’année dernière, iOS 17 était installé sur :

76% des iPhone introduits au cours des quatre dernières années

66% de tous les iPhone

61% des iPad récents

53% de tous les iPad

Bien que l’adoption d’iOS 18 suive une trajectoire similaire, les chiffres sont partagés légèrement plus tôt cette année.

Facteurs influençant la mise à jour vers iOS 18

Mise à jour iOS 18.3 imminente : prévue pour la semaine prochaine, cette mise à jour pourrait inciter davantage d’utilisateurs à installer iOS 18.

: prévue pour la semaine prochaine, cette mise à jour pourrait inciter davantage d’utilisateurs à installer iOS 18. Nouvelles fonctionnalités Siri : attendues avec iOS 18.4 en avril, elles pourraient également augmenter l’adoption du système.

Compatibilité d’iOS 18

iOS 18 est disponible pour les iPhone XS/XR et modèles ultérieurs, couvrant des appareils jusqu’à six ans d’ancienneté. Cependant, les fonctionnalités d’Apple Intelligence, telles que les avancées de Siri, sont limitées aux iPhone 15 Pro et iPhone 16, ce qui peut dissuader certains utilisateurs avec des appareils plus anciens de passer à iOS 18.

Avec des mises à jour prévues pour les mois à venir, l’adoption d’iOS 18 pourrait continuer à croître, consolidant son importance dans l’écosystème Apple.