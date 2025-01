iOS 18.3 : une fuite révèle des indices sur la sortie des iPhone SE 4, iPad 11 et iPad Air 7

De nouvelles informations laissent entendre que l’iPhone SE 4, l’iPad 11 et les nouveaux modèles d’iPad Air pourraient être lancés prochainement.

iOS 18.3 préinstallé sur les nouveaux appareils

Une source fiable sur la plateforme X a révélé que iOS 18.3 ou iPadOS 18.3 sera préinstallé sur ces nouveaux appareils. Cela suggère qu’Apple les annoncera d’ici mars ou avril 2025, avant la sortie d’iOS 18.4 et d’iPadOS 18.4.

Les numéros de version divulgués pour ces appareils sont :

iOS 18.3 pour l’iPhone SE 4 : 22D8062

pour l’iPhone SE 4 : 22D8062 iPadOS 18.3 pour l’iPad 11 et l’iPad Air 7 : 22D2060 et 22D2062

Les dernières bêtas d’iOS 18.3 et iPadOS 18.3 ont été publiées cette semaine, et leur version finale est attendue dès la semaine prochaine pour les modèles actuels d’iPhone et d’iPad.

Caractéristiques attendues des nouveaux appareils

iPhone SE 4

Le prochain iPhone SE devrait adopter un design similaire à celui des iPhone 14 ou 16, avec les fonctionnalités suivantes :

Écran OLED de 6,1 pouces

Face ID

Port USB-C

Caméra arrière unique de 48 mégapixels

Puce A-series récente avec 8 Go de RAM pour Apple Intelligence

pour Apple Intelligence Premier modem 5G conçu par Apple

iPad 11

L’iPad 11 d’entrée de gamme est censé intégrer :

Une puce A17 Pro

8 Go de RAM pour activer les fonctionnalités Apple Intelligence

iPad Air 7

Concernant l’iPad Air, les rumeurs divergent :

Certains leakers suggèrent une puce M3 .

. D’autres pensent qu’il pourrait recevoir la puce M4, déjà utilisée dans les derniers modèles d’iPad Pro.

Nouveaux Magic Keyboards pour iPad

Apple devrait également lancer des Magic Keyboards repensés pour l’iPad 11 et l’iPad Air, offrant de nouvelles fonctionnalités et une meilleure expérience utilisateur.

Autres annonces attendues

Selon Bloomberg et Mark Gurman, les nouveaux MacBook Air de 13 et 15 pouces équipés de la puce M4 pourraient être annoncés avant ces appareils, ce qui ferait du MacBook Air la première annonce produit d’Apple en 2025.

Avec ces lancements imminents, Apple continue de renforcer son écosystème, offrant des appareils puissants et adaptés à divers besoins. Restez à l’écoute pour les annonces officielles prévues au cours des prochains mois.