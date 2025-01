WhatsApp : vous pouvez désormais partager vos statuts en stories sur Instagram et Facebook

Meta a annoncé une nouvelle fonctionnalité qui permet désormais d’ajouter WhatsApp à Espace Comptes, le hub de gestion des paramètres et des informations utilisateur pour les plateformes du groupe.

Intégration de WhatsApp dans l’Espace Comptes

Grâce à cette intégration, les utilisateurs peuvent ajuster leurs paramètres à partir d’un seul endroit et partager leurs statuts entre Instagram, Facebook et WhatsApp.

Meta précise que cette option est entièrement facultative et désactivée par défaut. De plus, les messages et appels WhatsApp restent chiffrés de bout en bout, que l’application soit ajoutée à Espace Comptes ou non.

Un fonctionnement simplifié pour les utilisateurs

Dans une déclaration sur son blog, Meta explique :

« Notre approche pour WhatsApp est simple : votre compte reste indépendant des autres applications, et vous seul pouvez décider de le lier. L’ajout de WhatsApp à Espace Comptes est facultatif et désactivé par défaut, mais il peut être utile pour ceux qui souhaitent des fonctionnalités plus fluides entre les applications. Par exemple, vous pourrez plus facilement repartager des statuts WhatsApp sur les Stories Facebook ou Instagram, et montrer à vos amis ce qui se passe dans votre vie sans devoir publier plusieurs fois. Vous pourrez également vous reconnecter à WhatsApp grâce à une connexion unique, réduisant les étapes nécessaires. »

Déploiement mondial progressif

Cette intégration sera déployée à l’échelle mondiale dans les prochains mois. Une fois disponible, l’option pourra être activée dans les paramètres de WhatsApp ou au moment de publier du contenu sur plusieurs plateformes Meta, comme le repartage d’un statut WhatsApp sur Facebook ou Instagram.

Avec cette nouvelle fonctionnalité, Meta vise à simplifier la gestion et le partage de contenu pour ses utilisateurs, tout en maintenant un haut niveau de confidentialité pour WhatsApp.