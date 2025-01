Les futurs iPad Air avec puce M3 confirmés par un leaker ?

Les prochains iPad Air et iPad d’entrée de gamme d’Apple ont apparemment été confirmés hier par Evan Blass, un leaker réputé pour ses révélations précises.

Une fuite qui confirme plusieurs nouveautés

Dans une publication privée sur les réseaux sociaux, Blass a partagé une image montrant ce qui semble être un extrait de code source mentionnant trois nouveaux modèles :

Un iPad Air 11 pouces

Un iPad Air 13 pouces

Un iPad 11

Bien que l’origine exacte de cette fuite reste inconnue, Blass a un bon historique, notamment lorsqu’il avait dévoilé des images des iPhone 12 et HomePod mini en 2020, juste avant leur annonce officielle.

iPad Air avec puce M3

Selon cette fuite, les nouveaux iPad Air seront équipés de la puce M3.

Cette information contredit certaines rumeurs selon lesquelles Apple pourrait équiper ces modèles de la puce M4, habituellement réservée aux iPad Pro.

Apple a déjà utilisé la même puce pour l’iPad Pro et l’iPad Air, comme ce fut le cas en 2022 avec la puce M1, ce qui aurait pu justifier une transition vers la M4.

iPad 11 avec puce A17 Pro

Le code ne précise pas quelle puce alimentera l’iPad 11, mais Mark Gurman de Bloomberg avait précédemment affirmé que ce modèle intégrerait une puce A17 Pro et 8 Go de RAM, permettant la prise en charge des fonctionnalités d’Apple Intelligence.

Mise à jour des gammes iPad

L’iPad Air actuel, mis à jour pour la dernière fois en mai 2024 avec la puce M2, avait également introduit une version 13 pouces.

L’iPad 10, lancé en octobre 2022 avec une puce A14 Bionic et 4 Go de RAM, avait vu son prix initial de 449 $ réduit à 349 $ en mai 2024. Il reste incertain si l’iPad 11 conservera ce tarif ou s’il reviendra à un prix plus élevé.

Lancement attendu d’ici le printemps

Apple devrait annoncer ces nouveaux modèles d’ici mars ou avril. Aucune modification majeure de design n’a été évoquée, mais les nouveaux iPads devraient être accompagnés de nouveaux Magic Keyboards, offrant des fonctionnalités inspirées des versions pour iPad Pro.

Ces mises à jour confirmeraient la volonté d’Apple de moderniser ses gammes iPad tout en maintenant un équilibre entre performances et prix.