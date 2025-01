Edits : Instagram va concurrencer CapCut avec son application de montage vidéo

Instagram a dévoilé Edits, une nouvelle application de montage vidéo destinée à remplacer CapCut, retirée des magasins d’applications aux États-Unis en raison des restrictions fédérales sur les applications appartenant à ByteDance.

Adam Mosseri, responsable d’Instagram, a présenté Edits comme une solution pensée pour les créateurs de vidéos mobiles. L’application offre une gamme d’outils créatifs et d’analyses avancées, ciblant les créateurs de vidéos courtes :

“Edits proposera un éventail plus large d’outils créatifs pour une audience plus restreinte. Pensez à un espace pour organiser vos idées, des outils d’édition vidéo alimentés par l’IA, et des informations sur les performances de vos vidéos.”