TikTok refonctionne aux États-Unis, mais est toujours absent de l’App Store

L’année dernière, une loi américaine a été adoptée, exigeant que ByteDance, la société chinoise propriétaire de TikTok, se désinvestisse de l’application en raison de risques potentiels pour la sécurité nationale. Faute de s’y conformer, TikTok devait être interdit. Cette loi est entrée en vigueur hier, et Apple a retiré TikTok de l’App Store aux États-Unis, conformément à cette législation.

Le président-élu Donald Trump a déclaré aujourd’hui qu’il signera un décret présidentiel ce lundi, jour de son investiture en tant que 47e président des États-Unis. Ce décret :

Apple, qui a retiré TikTok de l’App Store américain tard samedi, pourrait envisager de le réintégrer à la suite de cette annonce. Toutefois, la société reste prudente, car elle risquait des amendes de plusieurs milliards de dollars si elle n’avait pas respecté la loi initiale.

Dans un document de support publié hier, Apple a déclaré qu’elle est “obligée de respecter les lois dans les juridictions où elle opère.”

Elle a précisé :

« Conformément à la loi sur la protection des Américains contre les applications contrôlées par des adversaires étrangers, les applications développées par ByteDance Ltd. et ses filiales — notamment TikTok, CapCut, Lemon8 et autres — ne seront plus disponibles au téléchargement ou à la mise à jour sur l’App Store pour les utilisateurs aux États-Unis à partir du 19 janvier 2025. »