iPhone 17 Air : lancement prévu cette année avec 10 nouvelles fonctionnalités

Bien que l’iPhone 17 Air ne soit pas attendu avant septembre, de nombreuses rumeurs circulent déjà sur cet appareil “ultra-fin”.

Un compromis entre finesse et performances

Avec son design fin, l’iPhone 17 Air est décrit comme une version plus modeste par rapport aux modèles iPhone 17 Pro. Il devrait inclure :

Une seule caméra arrière

Un seul haut-parleur , situé dans l’écouteur, sans haut-parleur inférieur

, situé dans l’écouteur, sans haut-parleur inférieur Pas de slot pour carte SIM , l’eSIM devenant la norme mondiale

, l’eSIM devenant la norme mondiale Une puce A19 au lieu de l’A19 Pro

au lieu de l’A19 Pro Une batterie plus petite que celle des autres modèles d’iPhone 17

Les 10 grandes nouveautés de l’iPhone 17 Air

Voici un récapitulatif des caractéristiques clés attendues :

L’iPhone le plus fin jamais conçu, avec une épaisseur de seulement 5,5 mm à son point le plus fin. Écran OLED de 6,6 pouces, compatible avec Face ID et Dynamic Island. ProMotion, permettant un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz. Puce A19, offrant des performances avancées, bien que légèrement inférieures à celles de l’A19 Pro. 8 Go de RAM, pour supporter Apple Intelligence. Caméra arrière unique de 48 mégapixels, promettant des photos nettes et détaillées. Caméra frontale de 24 mégapixels, idéale pour les selfies et appels vidéo de haute qualité. Un haut-parleur unique dans l’écouteur, supprimant les haut-parleurs inférieurs. eSIM uniquement, abandonnant complètement les cartes SIM physiques. Modem 5G conçu par Apple, pour des performances réseau optimales.

L’iPhone 17 Air, en misant sur la finesse et une configuration plus modeste, vise à séduire un public à la recherche d’un iPhone élégant et accessible, tout en intégrant des technologies de pointe. Rendez-vous en septembre pour découvrir ce modèle très attendu.