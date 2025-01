HomePod Mini 2 et nouvelle Apple TV : lancement prévu pour fin 2025

Mark Gurman de Bloomberg a récemment précisé le calendrier de sortie des nouveaux modèles de HomePod mini et Apple TV, attendus vers la fin de l’année 2025.

Un lancement entre septembre et novembre

Selon la newsletter Power On de Gurman, Apple vise un lancement des nouveaux HomePod mini et Apple TV entre septembre et novembre. Cela exclut une présentation au printemps ou lors de la WWDC 2025 en juin.

Ces appareils feront partie d’une stratégie plus large d’Apple pour le marché de la maison connectée. En plus du HomePod mini et de l’Apple TV, la feuille de route inclut :

Un tout nouveau hub domestique cette année

Une sonnette/verrou avec Face ID et une caméra de sécurité, attendus dès l’année prochaine

Des nouveautés côté matériel

HomePod mini 2 : Une nouvelle puce S-series pour des performances améliorées Une meilleure qualité sonore De nouvelles options de couleur

: Nouvelle Apple TV : Une puce A-series plus récente, offrant des performances supérieures à l’A15 Bionic actuelle Support du Wi-Fi 6E, grâce à une puce combinant Wi-Fi et Bluetooth conçue par Apple Un prix de départ potentiellement aussi bas que 99 dollars aux États-Unis Une caméra intégrée pour les appels FaceTime

:

En programmant ces lancements pour la fin de l’année, Apple laisse la place à d’autres produits attendus plus tôt en 2025, notamment :

Nouveaux MacBook Air

iPhone SE

AirTag de seconde génération

iPad d’entrée de gamme

Un renouvellement attendu

Le HomePod mini actuel, sorti en novembre 2020, utilise la puce S5 de l’Apple Watch Series 5, tandis que l’Apple TV actuelle repose sur l’A15 Bionic. Ces mises à jour permettraient à Apple de renforcer son écosystème connecté tout en améliorant les performances et les fonctionnalités.