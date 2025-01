Le MacBook Pro d’Apple a 19 ans

Il y a 19 ans, lors de la Macworld Conference & Expo 2006, Steve Jobs, PDG d’Apple, dévoilait le tout premier MacBook Pro, marquant une étape majeure dans l’histoire des ordinateurs portables d’Apple.

Ce nouveau modèle remplaçait la gamme PowerBook et introduisait une transition majeure, passant des processeurs PowerPC à l’architecture Intel Core Duo. Le MacBook Pro adoptait un châssis en aluminium semblable à celui du PowerBook, tout en ajoutant des innovations comme un processeur Intel Core, une webcam intégrée et le connecteur d’alimentation MagSafe. Son écran était 67 % plus lumineux que son prédécesseur, atteignant la luminosité des écrans Apple Cinema Display.

Des performances multipliées par quatre

Apple affirmait que les processeurs Intel offraient jusqu’à quatre fois les performances des PowerBook G4. La transition vers Intel était facilitée par Rosetta, une couche logicielle de traduction permettant aux applications PowerPC de fonctionner sur les Mac équipés de processeurs Intel.

Les configurations du MacBook Pro original

Le premier MacBook Pro était disponible en deux configurations, toutes deux dotées d’un écran 15,4 pouces avec une résolution de 1440 x 900 pixels :

Modèle d’entrée de gamme : processeur Intel Core Duo 1,67 GHz, 512 Mo de RAM DDR2 et disque dur de 80 Go.

: processeur Intel Core Duo 1,67 GHz, 512 Mo de RAM DDR2 et disque dur de 80 Go. Modèle haut de gamme : processeur Intel Core Duo 1,83 GHz, 1 Go de RAM et disque dur de 100 Go.

Les deux modèles étaient équipés de cartes graphiques ATI Mobility Radeon X1600. Pesant seulement 5,6 livres (environ 2,54 kg) et mesurant un pouce d’épaisseur, le MacBook Pro combinait performance et portabilité.

Connectivité et critiques initiales

Le MacBook Pro proposait deux ports USB 2.0, un port FireWire 400, un port Ethernet Gigabit et un slot ExpressCard/34 pour l’extension. Cependant, l’absence de FireWire 800 dans les modèles 15 pouces a suscité des critiques. Cette connectivité manquante a été ajoutée dans des révisions ultérieures. En avril 2006, Apple a également introduit une variante avec un écran de 17 pouces.

Une évolution continue de la gamme MacBook Pro

Au fil des ans, le MacBook Pro a connu de nombreuses évolutions, notamment :

La construction unibody en 2008.

en 2008. L’écran Retina en 2012.

en 2012. La Touch Bar controversée en 2016.

En 2020, Apple a amorcé une nouvelle transition majeure en passant des processeurs Intel à ses puces propriétaires Apple Silicon (M1, M1 Pro, et M1 Max), marquant la fin de l’ère Intel pour le MacBook Pro.

Le MacBook Pro reste aujourd’hui un pilier de la gamme d’ordinateurs portables d’Apple, symbolisant innovation et performance.