iPhone 17 Pro : un capteur principal plus petit que celui de l’iPhone 16 Pro ?

Les modèles iPhone 17 Pro de cette année intégreront un capteur principal plus petit que celui utilisé dans la caméra Fusion des iPhone 16 Pro, selon une fuite de Digital Chat Station sur Weibo.

Concept d’iPhone 17 Pro

Apple aurait opté pour un capteur de 1/1,3″ pour la caméra principale de 48 MP des iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max, contre un capteur de 1/1,28″ utilisé dans les modèles iPhone 16 Pro. Cette mise à jour s’inscrit dans une rumeur plus large affirmant que les deux modèles Pro disposeront, pour la première fois, de trois caméras de 48 MP.

Comprendre la taille des capteurs

La notation des capteurs (1/1,3″, 1/1,28″, etc.) provient d’un ancien système utilisé pour les tubes des caméras vidéo, où la fraction représente un “type” de capteur plutôt que ses dimensions physiques réelles. Ainsi, un capteur de 1/1,3″ est légèrement plus petit qu’un capteur de 1/1,28″.

Pour comparer, la caméra Fusion de 48 MP des modèles standard d’iPhone 16 utilise un capteur encore plus petit, de 1/1,56″.

Un impact minime sur la photographie quotidienne

La différence entre un capteur de 1/1,3″ et un capteur de 1/1,28″ est marginale. En pratique, cette réduction de taille ne devrait pas affecter de manière notable la qualité des photos quotidiennes. Apple pourrait compenser ce changement par des améliorations ailleurs dans le système de caméra, garantissant ou même améliorant les performances globales.

Pourquoi réduire la taille du capteur ?

La réduction de la taille du capteur principal pourrait être liée à des contraintes d’espace dues au nouveau design du module caméra des iPhone 17 Pro. Apple aurait adopté un module de caméra rectangulaire plus grand, fabriqué en aluminium plutôt qu’en verre.

Des fuites issues de la chaîne d’approvisionnement confirment un rapport de The Information sur ce changement de design. Les rumeurs en provenance de Chine décrivent un module en forme d’ovale allongé, avec une transition plus fluide entre la bosse de la caméra et le dos de l’iPhone.

La série iPhone 17 est attendue autour de la mi-septembre, suivant le calendrier habituel d’Apple.