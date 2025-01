iPhone 17 Air : design ultra fin (5,5 mm), pas d’emplacement pour carte SIM ?

Le modèle baptisé iPhone 17 Air, attendu plus tard cette année, pourrait afficher un design incroyablement fin de seulement 5,5 mm à son point le plus mince, selon les dernières informations de l’analyste réputé Ming-Chi Kuo, spécialisé dans la chaîne d’approvisionnement d’Apple.

Adieu les cartes SIM physiques

Dans un article de blog publié aujourd’hui, Kuo a également indiqué que cet iPhone ne disposerait pas d’emplacement physique pour carte SIM. À la place, il s’appuiera entièrement sur la technologie eSIM numérique. Ce changement pourrait s’étendre à toute la gamme d’iPhone 17 dans un plus grand nombre de pays.

L’iPhone le plus fin de l’histoire d’Apple

Si l’épaisseur de 5,5 mm est confirmée, l’iPhone 17 Air deviendrait l’iPhone le plus fin jamais conçu, surpassant le record actuel de 6,9 mm détenu par l’iPhone 6. Cela représenterait une réduction d’environ 30 % par rapport aux iPhone 16 et iPhone 16 Plus, et de 33 % par rapport aux modèles Pro.

La mention d’une épaisseur “à son point le plus mince” suggère un châssis ultra-fin mais avec une bosse arrière pour la caméra plus marquée. Ce modèle devrait être équipé d’une seule caméra arrière de 48 mégapixels.

Bien que certaines sources divergent légèrement sur les dimensions, la majorité s’accorde sur une épaisseur comprise entre 5 mm et 6,5 mm. Avec une telle finesse, l’iPhone 17 Air pourrait rivaliser avec l’iPad Pro 13 pouces, qui mesure actuellement 5,1 mm.

Lancement prévu pour septembre 2025

Selon Kuo, la production de masse du modèle ultra-fin commencera dans la deuxième moitié de 2025. L’iPhone 17 Air sera lancé en septembre aux côtés des iPhone 17, iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max. Il remplacera vraisemblablement le modèle Plus, absent de la gamme cette année.

Son design ultra-fin entraînera quelques concessions par rapport aux modèles Pro. Parmi elles :

Une seule caméra arrière

Une puce A19 standard au lieu de la version Pro

au lieu de la version Pro Un unique haut-parleur

Malgré ces limitations, Apple devrait fixer un prix élevé pour ce modèle.

L’iPhone 17 Air pourrait embarquer un écran de 6,6 pouces, 8 Go de RAM pour l’intelligence Apple et un modem 5G conçu par Apple.

Avec son design révolutionnaire et ses fonctionnalités spécifiques, l’iPhone 17 Air promet de s’imposer comme un modèle incontournable pour les amateurs d’innovations.