L’iPhone 18 équipé d’un capteur photo avancé de Samsung ?

Alors que la série iPhone 17 est encore à plus de huit mois de son lancement, les premières rumeurs concernant les modèles iPhone 18 prévus pour l’année prochaine circulent déjà.

Concept d’iPhone 18 Pro Max – Source : New Tech

Un capteur d’appareil photo révolutionnaire signé Samsung

Selon le média taïwanais DigiTimes, Samsung développe un nouveau capteur photo à trois couches spécialement conçu pour l’iPhone 18. Ce capteur avancé, utilisant une technologie appelée “PD-TR-Logic”, promet plusieurs améliorations :

Une réactivité accrue de l’appareil photo .

. Une réduction du bruit sur les photos .

. Une plage dynamique élargie pour des images plus détaillées.

Ce capteur à trois couches intègre une structure complexe de circuits, et les premières rumeurs à son sujet ont été partagées par le leaker Jukanlosreve la semaine dernière.

Une entrée remarquée de Samsung sur le marché des capteurs pour iPhone

Jusqu’à présent, Sony a été le fournisseur exclusif de capteurs photo pour les iPhone. L’arrivée de Samsung dans ce domaine marquerait donc un changement significatif dans la chaîne d’approvisionnement d’Apple.

En juillet 2024, Ming-Chi Kuo, analyste bien connu de la chaîne d’approvisionnement d’Apple, avait prédit que Samsung commencerait à expédier des capteurs Ultra Wide de 48 mégapixels pour les iPhone dès 2026, année où l’iPhone 18 est attendu. Il reste cependant à confirmer si ce capteur sera également utilisé pour les caméras Fusion ou Téléobjectif des iPhone 18, ou s’il sera réservé aux modèles Pro.

Une rumeur bien établie, mais des plans encore incertains

Avec au moins trois sources, dont DigiTimes, Jukanlosreve, et Ming-Chi Kuo, corroborant les ambitions de Samsung de devenir fournisseur de capteurs pour les iPhone, cette rumeur semble solide. Toutefois, les modèles iPhone 18 étant encore à un an et demi de leur sortie, des changements pourraient intervenir dans les plans d’Apple.