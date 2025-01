Apple Watch : la fonctionnalité de détection de l’apnée du sommeil en cours de déploiement

La fonctionnalité de détection de l’apnée du sommeil de l’Apple Watch continue a être déployeée dans le monde.

Un lancement en Malaisie ce mois-ci

Apple a récemment obtenu l’approbation pour lancer la fonctionnalité de notifications d’apnée du sommeil de l’Apple Watch en Malaisie, selon Xavier Naxa, un résident local. Cependant, il reste incertain quand cette fonctionnalité sera effectivement disponible dans le pays.

Un déploiement mondial en cours

Cette avancée survient moins d’un mois après que la fonctionnalité a été rendue disponible au Brésil, dans le cadre des efforts d’Apple pour un déploiement global. En septembre, les notifications d’apnée du sommeil étaient déjà accessibles dans plus de 150 pays et territoires.

Qu’est-ce que l’apnée du sommeil ?

L’apnée du sommeil est un trouble potentiellement grave où la respiration d’une personne s’interrompt et reprend de façon répétée pendant son sommeil. Les Apple Watch Series 10, Series 9 et Ultra 2 sous watchOS 11 utilisent leur accéléromètre intégré pour surveiller de petits mouvements au poignet liés à des perturbations respiratoires. Si ces perturbations sont fréquentes et modérées à sévères, l’Apple Watch peut envoyer une notification.

Une technologie avancée et validée cliniquement

Apple explique que cette fonctionnalité a été développée grâce à un apprentissage automatique avancé et un ensemble de données cliniques issues de tests d’apnée du sommeil de qualité médicale. La fonctionnalité a ensuite été validée dans une étude clinique. Elle est conçue pour les adultes ne disposant pas d’un diagnostic préalable d’apnée du sommeil.

Suivi dans l’application Santé

Les utilisateurs peuvent consulter un journal des perturbations respiratoires nocturnes dans l’application Santé sur leur iPhone. Chaque perturbation y est classée comme “élevée” ou “non élevée”, fournissant des informations claires sur la qualité de leur sommeil.