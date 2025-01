iPhone 17 Pro : 8 nouveautés attendues cette année

Bien que les iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max ne soient pas attendus avant septembre, les rumeurs à leur sujet commencent déjà à se multiplier. Voici un récapitulatif des 8 principales nouveautés prévues pour ces modèles, à partir de janvier 2025.

Concept d’iPhone 17 Air

1. Plus d’aluminium dans la conception

Les modèles iPhone 17 Pro pourraient adopter un cadre en aluminium, contrairement aux modèles iPhone 15 Pro et iPhone 16 Pro, qui utilisent un cadre en titane, et aux modèles iPhone X à iPhone 14 Pro, dotés d’un cadre en acier inoxydable. Le dos de ces appareils pourrait également introduire un nouveau design “partiellement en aluminium, partiellement en verre”.

Certaines rumeurs évoquent même un cadre combinant aluminium et titane, offrant une nouvelle esthétique et une meilleure durabilité.

2. Un bloc caméra rectangulaire

Les appareils devraient arborer un bloc caméra rectangulaire plus grand, fabriqué en aluminium. Cependant, des divergences subsistent concernant la disposition des objectifs :

Un agencement triangulaire, similaire aux modèles actuels.

Ou une disposition horizontale ou verticale, selon certaines sources.

3. Un processeur A19 Pro

L’iPhone 17 Pro devrait être équipé de la nouvelle puce A19 Pro, fabriquée à l’aide du processus de 3 nm de troisième génération de TSMC. Comme d’habitude, on peut s’attendre à des améliorations modestes en termes de performances et d’efficacité énergétique par rapport aux modèles actuels.

4. Une puce Wi-Fi 7 conçue par Apple

L’iPhone 17 Pro pourrait être le premier à intégrer une puce Wi-Fi 7 conçue par Apple, remplaçant les puces Broadcom utilisées jusqu’à présent. Cependant, d’autres rapports suggèrent que cette puce pourrait se limiter au Wi-Fi 6E, comme sur les modèles iPhone 16.

5. Une caméra frontale de 24 mégapixels

Les quatre modèles d’iPhone 17 devraient bénéficier d’une caméra frontale améliorée de 24 mégapixels, contre 12 mégapixels sur les modèles iPhone 16. Cette mise à niveau pourrait offrir des selfies plus détaillés et améliorer les capacités de vidéo et de réalité augmentée.

6. Une caméra téléobjectif arrière de 48 mégapixels

Les modèles iPhone 17 Pro devraient également voir leur caméra téléobjectif passer à 48 mégapixels, contre 12 mégapixels sur les iPhone 16 Pro. Cela permettrait une meilleure qualité d’image pour les zooms optiques et les prises de vue à longue distance.

7. 12 Go de RAM

L’iPhone 17 Pro et l’iPhone 17 Pro Max pourraient tous deux être équipés de 12 Go de RAM, une augmentation par rapport aux 8 Go des modèles actuels. Cette amélioration renforcerait les capacités de l’Apple Intelligence et le multitâche.

8. Une Dynamic Island plus petite pour l’iPhone 17 Pro Max

Une nouveauté exclusive à l’iPhone 17 Pro Max serait une Dynamic Island beaucoup plus étroite, rendue possible par l’utilisation de la technologie metalens pour le système Face ID. Cette réduction offrirait une expérience visuelle plus immersive.