AirTag 2 : les fonctionnalités attendues à sa sortie en 2025

L’AirTag original a été annoncé lors d’un événement Apple en avril 2021, aux côtés de l’iMac équipé de la puce M1, d’une version mise à jour de l’Apple TV 4K, et plus encore. Après une attente de quatre ans, Apple prévoit de lancer un AirTag 2 cette année.

Concept d’AirTags 2 – Source : Technizo Concept

Une sortie prévue à la mi-2025

Il y a quelques mois, Mark Gurman de Bloomberg a annoncé qu’Apple visait un lancement de l’AirTag 2 vers la mi-2025. Bien qu’il n’ait pas donné de date précise, cela signifie que l’AirTag 2 pourrait être dévoilé d’ici la fin juin.

Ce que l’on peut attendre de l’AirTag 2

Une portée jusqu’à trois fois supérieure

Grâce à une puce Ultra Wideband de deuxième génération, l’AirTag 2 devrait offrir une portée jusqu’à trois fois supérieure à celle de l’AirTag actuel. Cette puce, déjà présente dans l’iPhone 15 et l’Apple Watch Ultra 2, introduit également la fonctionnalité Precision Finding for People sur les modèles d’iPhone 15 et 16. Cette technologie permet de localiser des amis dans des lieux bondés avec une portée allant jusqu’à 60 mètres.

Un haut-parleur intégré plus sécurisé

Le haut-parleur intégré du nouvel AirTag devrait être plus difficile à retirer, une mesure visant à renforcer la sécurité contre le harcèlement.

Une meilleure intégration avec l’Apple Vision Pro

Le nouvel AirTag pourrait offrir une meilleure compatibilité avec l’Apple Vision Pro, bien que les détails précis restent inconnus.

Pas de grands changements de design

L’AirTag 2 ne devrait pas subir de modifications majeures en termes de design, ni intégrer de batterie rechargeable.

Un produit toujours abordable

Aux États-Unis, un AirTag coûte actuellement 29 $, tandis qu’un pack de quatre est proposé à 99 $. Ces produits sont souvent en promotion sur Amazon. On ne sait pas encore si l’AirTag 2 sera plus cher, mais il devrait rester l’un des produits les plus accessibles d’Apple.