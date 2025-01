SanDisk lance un SSD compatible MagSafe pour iPhone

SanDisk a présenté cette semaine le SanDisk Creator Phone SSD, un petit SSD portable conçu pour être utilisé avec les iPhone compatibles MagSafe d’Apple. Ce SSD s’attache magnétiquement à l’arrière d’un iPhone grâce à sa compatibilité MagSafe.

Fonctionnalité et compatibilité

Le SSD est accompagné d’un câble USB-C qui connecte l’iPhone au SSD, permettant une utilisation pratique, même en déplacement. Ce périphérique est spécialement conçu pour les enregistrements Apple ProRes, une fonctionnalité disponible sur les iPhone 15 Pro et iPhone 16 Pro. Ces modèles permettent de connecter un stockage externe via USB-C pour enregistrer directement les fichiers ProRes sur le SSD.

Les exigences techniques pour les enregistrements ProRes sont les suivantes :

220 Mo/s pour les vidéos en 4K60 ProRes .

pour les vidéos en . 440 Mo/s pour les vidéos en 4K120 ProRes .

pour les vidéos en . Un câble USB-C prenant en charge des vitesses de transfert de 10 Gb/s au minimum.

Le Creator Phone SSD de SanDisk répond largement à ces besoins, offrant des vitesses de lecture allant jusqu’à 1000 Mo/s et des vitesses d’écriture jusqu’à 950 Mo/s.

Un design robuste et résistant

Ce SSD est conçu pour une utilisation nomade avec des caractéristiques de durabilité notables :

Coque en silicone durable .

. Protection contre les chutes jusqu’à 3 mètres .

. Résistance à l’eau et à la poussière certifiée IP65.

SanDisk propose deux versions du Creator Phone SSD : 1 To à partir de 110 $ et 2 To à partir de 170 $. Le modèle de 1 To sera disponible au printemps prochain, suivi par la version de 2 To.

Un outil idéal pour les créateurs

Avec ses performances rapides, sa compatibilité ProRes et son design robuste, le SanDisk Creator Phone SSD se positionne comme une solution idéale pour les créateurs de contenu qui utilisent des iPhone pour leurs projets vidéo.