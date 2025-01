Disney+ va prendre en charger le HDR10+

Le service de streaming Disney+ bénéficiera bientôt de la prise en charge du HDR10+, selon une annonce faite lors du CES par HDR10+ Technologies (via MediaPlayNews). Cette amélioration permettra une meilleure luminosité et un contraste plus riche par rapport au HDR10, sans les frais de licence associés à Dolby Vision.

Une alternative à Dolby Vision

Disney+ prend déjà en charge le HDR10 et le Dolby Vision, mais les titres en HDR10+ seront disponibles à partir de 2025. Bien que Dolby Vision et HDR10+ soient similaires, certains téléviseurs ne prennent pas en charge Dolby Vision en raison des coûts de licence. Les téléviseurs Samsung, par exemple, ne proposent pas Dolby Vision, ce qui signifie que leurs propriétaires pourront profiter d’une meilleure qualité d’image avec le contenu HDR10+ sur Disney+.

Compatibilité avec les produits Apple et autres services

Les modèles récents d’Apple TV 4K, ainsi que les iPhone et iPad les plus récents, prennent déjà en charge le HDR10+. De plus, plusieurs services de streaming proposent déjà du contenu HDR10+, notamment Apple TV+, Hulu, Amazon Prime Video, et YouTube.

Une meilleure expérience pour tous

Avec cette mise à jour, Disney+ élargit son accessibilité et améliore l’expérience visuelle pour une gamme plus large d’appareils, en particulier pour les utilisateurs de téléviseurs Samsung. Cela marque une étape importante pour les fans de Disney+, qui pourront profiter d’une qualité d’image encore meilleure sans avoir besoin d’un matériel compatible Dolby Vision.