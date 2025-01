Siri : le révolution de l’assistant vocale n’aura pas lieu avant iOS 19

Alors qu’iOS 18.4, attendu en avril, apportera plusieurs améliorations liées à l’Apple Intelligence pour Siri, notamment la reconnaissance de l’écran en cours d’utilisation, des contrôles plus avancés par application et une meilleure compréhension du contexte personnel, une mise à jour bien plus importante pour Siri est encore à plus d’un an, selon un rapport récent.

Siri devient plus conversationnel avec iOS 19

D’après Mark Gurman de Bloomberg, iOS 19 introduira une version de Siri beaucoup plus conversationnelle, alimentée par des modèles de langage avancés. Cette mise à jour rapprochera Siri de l’expérience offerte par ChatGPT, permettant à l’assistant de :

Gérer des requêtes plus complexes .

. Répondre de manière plus naturelle à des conversations prolongées.

Apple devrait dévoiler cette version améliorée de Siri lors de l’annonce d’iOS 19 à la WWDC 2025 en juin. Cependant, Gurman précise que cette fonctionnalité ne sera pas disponible avant le printemps 2026, probablement dans le cadre d’une mise à jour iOS 19.4, attendue en mars ou avril 2026.

Siri face à la concurrence

Depuis plusieurs années, Siri est considéré comme inférieur à des assistants vocaux concurrents comme Alexa d’Amazon ou Assistant de Google. L’essor des chatbots avancés, tels que ChatGPT ou Gemini de Google, a encore accentué ce décalage.

Avec les améliorations prévues entre iOS 18.4 et iOS 19.4, Siri pourrait enfin rattraper son retard et offrir des fonctionnalités significatives.

Une compatibilité limitée

La version améliorée de Siri nécessitera un iPhone 15 Pro ou une version plus récente, en raison de la compatibilité avec l’Apple Intelligence.

Si iOS 18.4 apportera déjà des nouveautés pour Siri, la véritable révolution de l’assistant vocal ne sera pas disponible avant 2026, avec l’arrivée d’un Siri beaucoup plus puissant et conversationnel. Apple semble déterminé à repositionner Siri face à ses concurrents, mais il faudra encore patienter pour en voir les résultats concrets.