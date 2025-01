L’iPhone et l’Apple TV de Steve Jobs fêtent leur majorité

Aujourd’hui marque le 18e anniversaire de la date à laquelle Steve Jobs, PDG d’Apple, a dévoilé pour la première fois l’iPhone et l’Apple TV lors du Macworld Expo 2007.

Une révolution : l’iPhone

Sur scène, Steve Jobs a présenté l’iPhone comme un produit regroupant trois fonctionnalités révolutionnaires : un iPod avec des commandes tactiles, un téléphone et un appareil de communication Internet.

Jobs a souligné qu’il ne s’agissait pas de trois appareils distincts, mais d’un seul. « Aujourd’hui, Apple va réinventer le téléphone », a-t-il déclaré.

Le résultat était un appareil qui bouleversait les conventions de l’industrie avec des caractéristiques innovantes pour l’époque :

Un design élégant en aluminium et plastique .

. Un écran multi-touch de 3,5 pouces , supprimant le besoin d’un clavier physique.

, supprimant le besoin d’un clavier physique. Une caméra de 2 mégapixels .

. Un système d’exploitation inédit, iPhone OS, qui offrait des fonctionnalités inégalées comparées aux téléphones classiques de l’époque.

L’iPhone a consolidé plusieurs appareils en un seul, posant ainsi les bases pour les innovations futures.

Lancement de l’Apple TV

Bien que l’iPhone ait accaparé l’attention, Apple a également formellement lancé l’Apple TV lors de cet événement. Initialement présentée sous le nom de code “iTV” en septembre 2006, l’Apple TV était un boîtier conçu pour diffuser le contenu iTunes directement sur les téléviseurs.

Ses caractéristiques incluaient une capacité de stockage local de 40 Go, la prise en charge de la résolution HD 720p, la diffusion sans fil de films, séries, musique et photos depuis un Mac ou un PC., des sorties vidéo HDMI et composantes. Le tout à un prix de lancement de 299 $.

L’Apple TV visait à connecter les ordinateurs aux téléviseurs, ouvrant la voie à la consommation de médias numériques dans le salon.

Une nouvelle identité pour Apple

Lors de cet événement historique, Steve Jobs a également annoncé un changement stratégique : le passage du nom “Apple Computer, Inc.” à “Apple Inc.”. Ce changement symbolisait l’évolution de l’entreprise, qui ne se limitait plus aux ordinateurs, mais s’étendait à de multiples secteurs, comme les télécommunications et le divertissement.

Un moment fondateur

Le 9 janvier 2007 reste une date clé dans l’histoire de la technologie, marquant le début d’une révolution dans les appareils mobiles et les plateformes de divertissement. Ce jour-là, Apple a redéfini l’industrie et posé les bases de son succès mondial.