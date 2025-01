iPhone SE et iPad 11: sortie imminente avec iOS 18.3 et iPadOS 18.3 ?

Un nouvel iPhone SE 4 et un iPad 11 pourraient arriver très bientôt, selon une récente fuite.

Une sortie prévue avec iOS 18.3 et iPadOS 18.3

Fin décembre, un compte privé sur X, connu pour ses informations fiables sur iOS, a affirmé que deux appareils, portant les noms de code “V59” et “J481”, seraient lancés aux côtés de iOS 18.3 et iPadOS 18.3. D’après Bloomberg et Mark Gurman, “V59” correspondrait au nouvel iPhone SE 4, tandis que “J481” serait le nouvel iPad d’entrée de gamme.

Les versions iOS 15.3, iOS 16.3 et iOS 17.3 ayant toutes été publiées fin janvier ces dernières années, il est probable que iOS 18.3 et iPadOS 18.3 sortent également ce mois-ci. Cela signifie que les nouveaux iPhone SE 4 et iPad 11 pourraient être lancés dès janvier, si la fuite s’avère exacte.

Pourquoi un lancement en janvier pour l’iPhone SE ?

L’iPhone SE a traditionnellement été annoncé en mars ou avril, mais un lancement en janvier serait une première. Une des raisons pourrait être liée à la réglementation européenne sur les ports USB-C, qui a conduit Apple à retirer l’actuel iPhone SE (équipé d’un port Lightning) de la vente en UE. En introduisant un iPhone SE 4 avec port USB-C dès janvier, Apple pourrait rapidement remettre ce modèle en vente en Europe.

Les caractéristiques attendues pour l’iPhone SE

Le nouvel iPhone SE 4 pourrait reprendre le design de l’iPhone 14 de base, avec les caractéristiques suivantes :

Écran OLED de 6,1 pouces.

Face ID pour la reconnaissance faciale.

pour la reconnaissance faciale. Port USB-C .

. Une caméra arrière unique de 48 mégapixels.

Une puce A-series plus récente avec 8 Go de RAM , pour supporter les fonctionnalités d’ Apple Intelligence .

, pour supporter les fonctionnalités d’ . Le tout premier modem 5G conçu par Apple.

Il est encore incertain si ce modèle inclura un bouton Action, apparu sur les iPhone 15 Pro.

L’actuel iPhone SE, lancé en mars 2022, se base sur le design de l’iPhone 8, avec des fonctionnalités vieillissantes comme le bouton Touch ID, un port Lightning et des bordures épaisses. Aux États-Unis, il est actuellement vendu à partir de 429 $, mais une légère augmentation de prix est probable pour le prochain modèle.

Et l’iPad 11 ?

Le nouvel iPad 11 devrait lui aussi intégrer des fonctionnalités liées à l’Apple Intelligence, ce qui implique :

Une puce A-series plus récente que celle de l’iPad 10.

8 Go de RAM, contre 4 Go pour l’iPad 10.

Aucun changement majeur de design n’est attendu pour ce modèle. L’iPad 10, quant à lui, avait été annoncé en octobre 2022.

Une mise à jour des MacBook Air également en vue ?

D’après Mark Gurman, les nouveaux modèles de MacBook Air 13 pouces et 15 pouces pourraient être annoncés avant l’iPhone SE 4 et l’iPad 11. Ces ordinateurs portables sont censés recevoir une mise à jour avec la puce M4, ce qui pourrait également se produire ce mois-ci.

Si ces rumeurs se confirment, janvier pourrait être un mois clé pour Apple, avec le lancement du nouvel iPhone SE 4, de l’iPad 11 et peut-être de nouveaux MacBook Air. Ces sorties marqueraient une avancée importante pour la gamme Apple, notamment avec l’intégration de ports USB-C et d’améliorations liées à l’intelligence artificielle.