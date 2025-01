5 raisons d’attendre le MacBook Pro de 2026

Apple a introduit de nombreuses nouveautés avec les MacBook Pro de 2024, comme les puces M4, M4 Pro et M4 Max, des ports Thunderbolt 5 sur les modèles haut de gamme, des changements d’affichage, et bien plus. Mais si vous pensez que cela signifie qu’aucune autre refonte majeure n’est prévue avant plusieurs années, détrompez-vous.

Selon Mark Gurman de Bloomberg, les modèles de MacBook Pro de 2025 offriront un léger gain de performances grâce aux puces M5, mais la véritable révolution est attendue pour 2026. Voici cinq grandes améliorations qui pourraient faire de la prochaine génération une étape incontournable.

1. Écran OLED

Les MacBook Pro de 2026 devraient être les premiers à intégrer des écrans OLED. D’après le cabinet de recherche Omdia et l’analyste des écrans Ross Young, la chaîne d’approvisionnement d’Apple sera prête pour produire des écrans OLED optimisés pour ordinateurs portables dès 2026.

Les avantages de la technologie OLED par rapport au mini-LED incluent :

Une luminosité accrue.

Un contraste supérieur avec des noirs plus profonds.

avec des noirs plus profonds. Une meilleure efficacité énergétique, pour une autonomie prolongée.

Ces améliorations feraient des MacBook Pro de 2026 une référence en matière de qualité d’affichage.

2. Design plus fin et léger

Le passage aux écrans OLED pourrait permettre à Apple de rendre les MacBook Pro plus fins et légers, ce qui semble être l’objectif d’Apple. Avec l’annonce de l’iPad Pro M4 en 2024, présenté comme le produit le plus fin de la marque, Mark Gurman a déclaré qu’Apple travaille à amincir ses MacBook Pro pour les prochaines années.

Cependant, la grande question reste de savoir comment Apple réussira à réduire l’épaisseur des MacBook Pro sans sacrifier les ports réintroduits en 2021 ou l’autonomie de la batterie.

3. Caméra sans encoche

Si vous êtes agacé par l’encoche actuelle des MacBook Pro, vous serez ravi d’apprendre qu’elle pourrait disparaître en 2026. Selon Omdia, les prochains modèles de 14 et 16 pouces adopteront une caméra en poinçon (hole-punch), offrant un écran plus homogène et sans interruption visuelle.

4. Connectivité 5G

Apple envisage d’introduire pour la première fois une connectivité cellulaire dans sa gamme MacBook Pro dès 2026. Après avoir lancé son propre modem 5G dans l’iPhone SE, l’iPad d’entrée de gamme et l’iPhone 17 “Air” en 2025, Apple prévoit d’intégrer une version de deuxième génération dans ses Mac.

Cette nouvelle puce permettra des vitesses 5G plus rapides grâce à la prise en charge des technologies mmWave, ce qui pourrait transformer le MacBook Pro en un appareil encore plus polyvalent et mobile.

5. Puce M6 avec technologie 2nm

Alors que les MacBook Pro de 2025 devraient être équipés des puces M5, fabriquées avec le procédé N3P (3nm de troisième génération) de TSMC, les puces M6 des MacBook Pro de 2026 pourraient représenter une véritable avancée.

D’après des rumeurs, Apple prévoit d’utiliser un nouveau procédé d’emballage WMCM (Wafer-Level Multi-Chip Module), qui permettrait d’intégrer plusieurs composants comme le CPU, le GPU, la DRAM et le Neural Engine dans un même module. Associée au processus 2nm, cette technologie pourrait donner naissance à des puces plus puissantes et plus compactes.

Pourquoi attendre 2026 ?

Si vous pouvez patienter, les MacBook Pro de 2026 s’annoncent donc comme une évolution majeure avec :

Des écrans OLED révolutionnaires.

révolutionnaires. Un design plus fin et léger.

Une disparition de l’encoche.

La connectivité 5G.

Une puce M6 repoussant les limites des performances.