Dell Pro copie le naming des iPhone avec ses nouveaux PC “Pro” et “Pro Max”

Le fabricant d’ordinateurs Dell abandonne ses noms emblématiques comme XPS et Inspiron au profit de trois nouvelles catégories simplifiées : Dell, Dell Pro et Dell Pro Max. Une décision qui s’inspire clairement de la nomenclature d’Apple pour ses iPhone, qui utilise les termes “Pro” et “Pro Max” pour distinguer ses modèles haut de gamme depuis le lancement de l’iPhone 11 en 2019.

Une annonce qui fait réagir

L’annonce de cette nouvelle stratégie a suscité des réactions lors de la conférence de presse de Dell avant le CES. « Votre nouvelle dénomination ressemble beaucoup à celle d’Apple. N’êtes-vous pas simplement en train de les imiter ? » a demandé un membre de l’audience, selon Bloomberg.

Le directeur des opérations de Dell, Jeff Clarke, a répondu que les clients préfèrent des noms “faciles à retenir et à prononcer”. Il a ajouté que les acheteurs ne devraient pas avoir à “décoder une nomenclature parfois confuse”.

Une stratégie basée sur des recherches client

Jeff Clarke a également affirmé que cette nouvelle approche est le fruit de recherches impliquant des dizaines de milliers de clients. Il a soutenu qu’aucune entreprise ne peut revendiquer la propriété de termes courants comme “pro” ou “max”. Le PDG de Dell, Michael Dell, a ajouté que ce changement vise à “faciliter les interactions des clients avec Dell”.

De son côté, Kevin Terwilliger, vice-président de la division PC chez Dell, a expliqué que cette stratégie simplifie la reconnaissance des produits, dans un esprit similaire à celui d’Apple. À noter que la marque dédiée au gaming, Alienware, acquise par Dell en 2006, conservera son identité actuelle.

Miser sur l’IA et un marché vieillissant

Le PDG de Dell a présenté cette refonte comme une partie d’une stratégie plus large pour exploiter le potentiel du marché des PC vieillissants, à un moment où les capacités d’intelligence artificielle (IA) deviennent essentielles dans l’informatique. De nombreux nouveaux appareils Dell incluront des unités de traitement neuronal optimisées pour les tâches liées à l’IA.

Une réponse à un marché en déclin

Les fabricants de PC, tels que Dell, HP et Lenovo, cherchent à relancer les ventes après une baisse post-pandémie. L’objectif est d’encourager les consommateurs à mettre à niveau leurs appareils. Bien que Dell ne soit pas la seule entreprise à utiliser le terme “pro” (Microsoft le fait avec ses tablettes Surface Pro, par exemple), l’idée d’introduire un “Surface Pro Max” chez Microsoft semble pour le moment difficile à envisager sans susciter des sourires.