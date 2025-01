iPad Pro OLED : la faible demande force LG Display à se tourner vers l’iPhone

Le fournisseur d’Apple, LG Display, ajuste sa principale ligne de production OLED en raison d’une demande plus faible que prévue pour les iPad Pro OLED. Selon The Elec, l’entreprise prévoit désormais de réorienter cette ligne pour produire des écrans OLED destinés aux iPhone.

Concept d’iPad Pro OLED – Source : @ld_vova

Une baisse de la production pour les tablettes et PC

La ligne de production en question fabriquait jusqu’à présent des panneaux OLED pour les tablettes et PC. Cependant, les faibles performances des ventes des modèles iPad Pro OLED ont conduit à une réduction de l’activité. Pour optimiser ses ressources, LG Display prévoit d’adapter cette ligne à la fabrication des écrans OLED pour les iPhone.

Lancée en mai dernier, la gamme iPad Pro OLED de 11 et 13 pouces marquait les premiers appareils Apple dotés de cette technologie pour de grands écrans. Initialement, jusqu’à 10 millions d’unités étaient prévues pour 2024. Cependant, selon la société d’analyse Display Supply Chain Consultants (DSCC), ce chiffre a été revu à la baisse, à seulement 6,7 millions d’unités.

Une adaptation économique pour LG Display

Cette réorientation permettra à LG Display d’augmenter sa capacité de production pour les panneaux OLED d’iPhone sans investir dans une nouvelle ligne de production, un projet qui coûterait environ 2 trillions de wons (1,5 milliard de dollars). La ligne actuelle, construite pour 3,4 trillions de wons, pourra être modifiée avec des ajustements minimes.

Les avantages de la technologie OLED

La technologie OLED offre plusieurs bénéfices, notamment :

Une luminosité accrue.

Un contraste plus élevé avec des noirs profonds.

Une meilleure efficacité énergétique, augmentant ainsi la durée de vie de la batterie.

Cependant, il existe des différences techniques entre les écrans OLED des iPad et des iPhone. Les écrans des iPad utilisent des substrats en verre avec encapsulation à film mince (TFE), tandis que les panneaux des iPhone emploient un substrat en polyimide avec TFE et une seule couche d’émission, au lieu de deux.

Les objectifs de production pour 2024

Selon le rapport taïwanais, LG Display prévoit de maintenir des stocks suffisants d’écrans OLED pour iPad jusqu’en février, tout en cherchant l’approbation d’Apple pour modifier la ligne de production. L’entreprise vise un objectif ambitieux : fournir 70 millions de panneaux OLED pour iPhone en 2024, contre environ 65 millions l’an dernier et 51,8 millions en 2023.

Perspectives pour les produits Apple

Apple travaillerait sur une version OLED de l’iPad Air, prévue pour 2026. Cependant, en raison des faibles ventes des modèles iPad Pro OLED, ce passage de l’écran LCD à l’OLED pour l’iPad Air pourrait être retardé de plus d’un an, selon DSCC. Par ailleurs, les modèles MacBook Pro de 14 et 16 pouces pourraient abandonner les écrans mini-LED au profit de l’OLED dès 2026.