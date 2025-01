iOS 18.3 et iOS 18.4 : qu’attendre de ces deux firmwares ?

Apple prévoit de lancer au moins deux versions d’iOS avant la fin du mois d’avril, notamment iOS 18.3 et iOS 18.4. Découvrez ci-dessous ce que ces mises à jour devraient apporter.

iOS 18.3, en bêta pour les développeurs et les testeurs publics depuis mi-décembre, semble être une mise à jour mineure.

La seule nouvelle fonctionnalité potentielle pour les iPhone avec iOS 18.3 concerne la prise en charge des aspirateurs robots dans l’application Maison. Cependant, cette fonctionnalité n’est pas encore active. D’après de nouvelles lignes de code ajoutées dans la bêta d’iOS 18.3, Apple pose les bases de cette fonctionnalité, mais il n’est pas certain qu’elle soit prête pour le lancement public d’iOS 18.3.

Une fois disponible, cette fonctionnalité permettra de contrôler les principales fonctions de votre aspirateur robot dans l’application Maison, ainsi que via des commandes vocales Siri.

Voici comment Apple décrit cette fonctionnalité :

L’application Maison prend désormais en charge les fonctionnalités principales des aspirateurs robots, comme le contrôle de l’alimentation, le mode de nettoyage, l’aspiration, le lavage et l’état de charge. Ils peuvent également participer à des automatisations et des scènes, et répondre aux requêtes Siri. Ainsi, vous pouvez les inclure dans vos routines de nettoyage — ou demander à Siri de nettoyer une zone spécifique, comme le salon.