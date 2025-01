Apple utilise Shazam pour révéler 50 futures pépites musicales de 2025

Apple a lancé aujourd’hui un nouveau site web intitulé Shazam Fast Forward 2025, destiné à mettre en lumière 50 artistes musicaux qui devraient marquer un tournant dans leur carrière cette année.

Une révélation progressive des artistes

La liste des artistes sera dévoilée progressivement genre par genre au cours des cinq prochains jours. Cela commence aujourd’hui avec les artistes de la catégorie dance/électronique. Les artistes émergents des genres Latin, Country/Rock, Pop, Hip-Hop et R&B seront révélés plus tard dans la semaine.

« Avec plus de 300 millions d’utilisateurs mensuels dans le monde et plus de 100 milliards de reconnaissances de chansons globales depuis son lancement, la capacité unique de Shazam à prédire avec précision le prochain artiste en vogue est inégalée », a déclaré Apple dans un email.

Une méthode basée sur des données prédictives et l’expertise éditoriale

Les artistes sont sélectionnés en fonction des données prédictives et algorithmes uniques de Shazam, combinés à l’expertise de l’équipe éditoriale mondiale d’Apple Music.

Apple a également indiqué que deux tiers des artistes figurant dans la liste des prévisions de Shazam l’année dernière ont ensuite intégré le Top 100 quotidien d’Apple Music dans 150 pays.

Des playlists Shazam disponibles sur Apple Music

Pour accompagner cette initiative, plusieurs playlists Shazam sont disponibles sur Apple Music, permettant aux utilisateurs de découvrir ces artistes prometteurs et d’explorer leur musique.